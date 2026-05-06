Con la mira en el triunfo: Félix Velásquez detalla el chance de sus conducidas en Coche

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El inicio del segundo meeting de la temporada en el Hipódromo La Rinconada tuvo un nombre propio en el renglón de los jinetes: Félix Velásquez. El profesional emergió con fuerza la semana pasada tras consolidar un par de victorias que lo ubican, de forma momentánea, en la cima de la estadística, sitial que comparte con su colega Jhonathan Aray.

Bajo la gestión de su agente César García, Velásquez es consciente de la necesidad de ratificar este buen momento. Con el objetivo de prolongar su racha ganadora, el fusta asumirá dos compromisos este domingo, ambos dentro del marco del 5y6 nacional. En una charla con el equipo de Meridiano Web, el jinete detalló la condición y las posibilidades reales de sus conducidas.

El debut de Grand Sensation: 5y6 nacional

La primera oportunidad de la jornada para Velásquez llegará en la segunda válida por intermedio de la debutante Grand Sensation. La potranca hará su estreno en un recorrido de 1.100 metros, una distancia que suele premiar la velocidad inicial.

"Esta yegua cumple con cada una de las exigencias en privado de forma impecable. Acude a su carrera de estreno con una preparación sólida. Esperamos que, en este trayecto corto, tengamos la capacidad de decidir la prueba desde el inicio", señaló el jinete con respecto a la pupila que defenderá su invicto en las pistas.

El reencuentro con Ainhoa del Valle

Para la segunda parte de su agenda dominical, Velásquez volverá al lomo de Ainhoa del Valle, una yegua que conoce a la perfección. La confianza en este compromiso es total, dado que el binomio ya sabe lo que es cruzar la meta en el primer lugar en actuaciones previas.

"Ella viene de ganar bajo mi conducción. La conocemos de forma detallada y eso es una ventaja competitiva. Considero que, con una pizca de fortuna para superar el puesto de partida y una ejecución táctica de menos a más, decidiremos la competencia en los metros finales", explicó el profesional.

Con apenas dos montas, pero de alta efectividad, Félix Velásquez se perfila como un factor determinante para quienes buscan acertar el pool nacional este domingo en el óvalo de Coche. Su meta es clara: defender con éxitos el liderato de la tabla y consolidarse como uno de los jinetes más consistentes del patio.