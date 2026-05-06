¡Poder joven! Los últimos dos ganadores de esta prueba selectiva de Grado II van por la gloria este domingo

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La temporada 2026 alcanza un punto álgido este domingo con la disputa del 53er Clásico Asamblea Nacional (GII), programada como la décima carrera del orden y cuarta válida para el 5y6 Nacional, reúne a las mejores yeguas nacionales e importadas de tres años en la exigente distancia de 1.600 metros. Además del prestigio deportivo, el evento cuenta con un atractivo premio adicional de $162.500.

Jinetes Profesionales: Presentes Clásico Asamblea Nacional (GII) La Rinconada

Para esta oportunidad, dos jinetes profesionales estarán nuevamente en la nómina oficial de la mencionada prueba selectiva, por lo que ya conocen el sabor de la victoria. Se trata de Yoelbis González y José Alejandro Rivero, pues regresan a la importante selectiva con la firme intención de sumar un segundo trofeo a sus vitrinas.

González asumirá el compromiso sobre la castaña Roma (número 2). La hija de Golden Dynasty en Occitanie, bajo la tutela de Ismael Martínez, llega a la cita con campaña de un triunfo en seis presentaciones. Por su parte, Rivero llevará las riendas de la tordilla Sue Storm (8), una pupila de Aldo Traversa que defiende las sedas del Stud RU.

Buscará repetir: Victoria Edición 53 Clásico Asamblea Nacional (GII)

Ambos fustas han dominado las ediciones más recientes de esta prueba:

Yoelbis González: Alcanzó la gloria en 2024 sobre el lomo de Mother Carmen, que la presentó Dotwing Fernández.

José Alejandro Rivero: El popular “Camaguán” se tomó la foto en 2025 gracias a la victoria de Sugar Cane, con el entrenamiento de Fernando Parilli Tota.

La expectativa crece entre la afición hípica ante la posibilidad de un bicampeonato para cualquiera de estos dos profesionales. ¿Lograrán González o Rivero repetir la hazaña este domingo? El óvalo de Coche dictará la sentencia definitiva ese día.