Hazaña con sello venezolano: Conoce el legado imbatible de Emisael Jaramillo en el Clásico Asamblea Nacional

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El hipódromo La Rinconada se vestirá de fiesta este domingo 10 de mayo. La reunión número 20 de la temporada 2026 coincidirá con la celebración del Día de las Madres en Venezuela, motivo por el cual el óvalo de Coche presentará una atractiva cartelera de 12 competencias.

El espectáculo central estará protagonizado por dos eventos de jerarquía: los clásicos Asamblea Nacional (GII) e Hypocrite (GII). Ambas pruebas se disputarán en la distancia de la milla (1.600 metros), un recorrido que exige el máximo equilibrio entre velocidad y resistencia.

La décima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6, corresponderá a la 53ra edición del Clásico Asamblea Nacional (GII). Esta selectiva, reservada para potrancas de tres años tanto nacionales como importadas, cuenta con un incentivo adicional de $162.500 dólares a repartir.

En el marco de este homenaje al Poder Legislativo, surge con fuerza el nombre de Emisael Jaramillo. El jinete de Tucupido, quien hoy brilla con una campaña sobresaliente en el circuito estadounidense de Santa Anita Park, mantiene una hegemonía histórica en esta prueba.

Emisael Jaramillo: Hazaña Clásico Asamblea Nacional La Rinconada Datos Hípicos

A la fecha, Jaramillo se posiciona como el látigo con mayor cantidad de triunfos en la historia de esta selectiva, con un total de seis visitas al recinto de ganadores:

1999: Logró su primer éxito con Go Baby Go, bajo la tutela de Julio Ayala, cuando la prueba aún se denominaba Clásico Congreso de la República.

2006: Se impuso con Moon Invictus, presentada por Germán Rojas para el Stud Zemerath.

2007: Consiguió la victoria sobre Ancona, entrenada por el hoy ganador del Kentucky Derby, Gustavo Delgado Socorro.

2011: Triunfó con My Small Dailyn , ejemplar que preparó Miguel Hernández.

2014: Ganó con La Invasora, bajo la responsabilidad de Carlos Alberto Arteaga.

2015: Alcanzó su última conquista hasta el momento con Violent Love, presentada por Juan Carlos Ávila.

Referente del hipismo continental

La hazaña de Emisael Jaramillo en este clásico es solo una parte de su legado. Su nombre permanece vigente en la memoria del aficionado hípico de Venezuela y Estados Unidos. Su éxito es consecuencia directa de una ética de trabajo implacable y una disciplina física que le permite conservar condiciones óptimas de cara a cada compromiso.