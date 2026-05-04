Emisael Jaramillo es el amo y señor de los stakes de grado en Santa Anita Park

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El Hollywood Meet que se realiza en el hipódromo de Santa Anita Park culminó con otra semana de acción este domingo 3 de mayo con una programación de nueve carreras donde la más importante, fue una nueva edición del Santa Barbara Stakes con la victoria del jockey venezolano Emisael Jaramillo en la potra Hey Jessie del trainer Sean McCarthy.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo es el líder en stakes ganados en Santa Anita Park

De los seis stakes que se han disputado en el Hollywood Meet que se cumple en el hipódromo de Santa Anita Park, cuatro de ellos han sido ganados por el jockey venezolano Emisael Jaramillo, tres de ellos de grado y el más reciente, este domingo, al ganar el Santa Barbara Stakes de $100.000 con la yegua Hey Jessie en recorrido de 2.000 metros en grama en descenso.

Jaramillo lleva cuatro stakes ganados de manera consecutiva y tres de ellos de grado, el primero de ellos lo alcanzó el pasado 19 de abril, al triunfar en el Santa María Stakes (G3) de $100.000 con SImply Joking, luego en la jornada del 25 de abril se llevaría el Royal Heroine Stakes (G3) con Take a Breath (GB).

La racha de triunfos en stakes de grado lo continuó el criollo en la jornada de carreras del sábado 2 de mayo, donde ganaría el Charles Whittingham Stakes (G2) de $200.000, con Mondego (GB), para cerrar este domingo con el triunfo antes mencionado en el Santa Barbara Stakes.

De las seis pruebas selectivas que se han realizado, Emisael Jaramillo ha ganado cuatro, con un segundo lugar para un 67% de efectividad en general mientras que los stakes de grado, el venezolano lleva de 4-3