Emisael Jaramillo se queda con el segundo stakes de la semana en Santa Anita Park

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Este domingo el hipódromo de Santa Anita Park, programó una cartelera de nueve carreras en la que incluyó el Santa Barbara Stakes de $100,000 en distancia de 2.400 metros en pista de grama. Hey Jessie con la monta de Emisael Jaramillo se queda con la victoria para el entrenador Sean McCarthy.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo gana el segundo stakes en la semana

Emisael Jaramillo, por segundo día consecutivo se lleva una prueba de stakes en el hipódromo de Santa Anita Park. El sábado lo hizo con Mondego ganador del Charles Whittingham Stakes (G2T) por 200,000 dólares.

Hoy en la tercera se queda con el Santa Barbara Stakes de $100,000 encima de Hey Jessie, en gran performance para derrotar a Cailin Dana con Armando Ayuso. La hija de Grazen y criada en California, suma su primera victoria en una carrera de stakes contra rivales de alto nivel, con un de 2:29.00 para 2,400 metros en pista de grama.

Hey Jessie mejoró su récord a 4 victorias en 12 presentaciones con casi $250,000 en ganancias. Para McCarthy, quien ha dirigido una pequeña cuadra en California desde principios de la década de 1990, la victoria fue la número 200 de su carrera.