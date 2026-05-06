Con 52 kilos y nuevo entrenador: Este ejemplar asume el reto de la primera válida en La Rinconada

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La primera válida de la reunión número 20 en el Hipódromo La Rinconada se perfila como el enigma principal de la jornada dominical. Esta competencia, que marca el inicio del 5y6 nacional y conforma la estructura de la "Doble Perfecta", destaca por su notable equilibrio. Un total de 13 ejemplares, entre nacionales e importados de cuatro años, buscarán su primer triunfo en las pistas en una partida programada para las 3:30 p.m.

Dentro de este lote de debutantes y no ganadores, el nombre de El Gran Sech acapara la atención de los cronistas hípicos. El ejemplar reaparece tras un ayuno de 154 días, ahora bajo la tutela del entrenador Luis Francisco Martín. La memoria de la afición aún conserva sus destellos iniciales, especialmente su participación en el Clásico Cañonero (GI) de 2024, prueba en la cual finalizó en la tercera casilla a nueve cuerpos del ganador Snujake.

El reto de la consistencia: La Rinconada

A pesar de su evidente calidad, el hijo de Los Caracaros ha tenido que sortear diversos problemas de salud que mermaron su rendimiento. Su última aparición oficial ocurrió el siete de diciembre de 2025; en esa ocasión, ocupó el quinto lugar a poco más de seis cuerpos del vencedor. Desde su debut, el pupilo del Stud "Alvajos-Sech" ha sido objeto de grandes expectativas y un "dato corrido" constante en las tribunas, aunque la victoria le ha resultado esquiva hasta la fecha.

Nueva estrategia y hándicap favorable

Para este nuevo ciclo en su campaña, el alazán de cuatro años presenta cambios significativos en su equipo de trabajo. Luis Francisco Martín asume el reto de llevarlo al tope de sus condiciones, mientras que la conducción recae sobre el aprendiz del momento, Oliver Medina.

Esta alianza entre jinete y preparador hará su estreno oficial con la misión de cristalizar el primer éxito del purasangre. La ventaja en la escala de pesos será un factor determinante, ya que el nieto de Los Caracaros saldrá a la pista con un hándicap de apenas 52 kilogramos. Con la frescura del descanso y una ubicación estratégica en la cuadra de Martín, El Gran Sech intentará finalmente responder a su concepto de alta competencia y asegurar el primer peldaño del pool nacional.

1.300 metros: Trabajos recientes La Rinconada

Abri 25 R. Capriles E/S 15,2 27,4 40 52,2 64,3 (1000) 77,2 2P 90,4 4P 106,2/ muy bien sin hacerle nada.

Mayo 02 O. Medina E/P 15,2 30,3 (400) 46,2/ en la recta de enfrente de carrerón. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.