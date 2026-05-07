Nuevo Presidente del INH hace un anuncio importante para la actividad hípica nacional

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El Presidente de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, Julio León Heredia, hace del conocimiento público una noticia que abre un compás de esperanza para el hipismo del sur de Venezuela: la reactivación del Centro Turístico Ecuestre Rancho Alegre.

Conocido también como Hipódromo Internacional Rancho Alegre, el recinto ubicado en el Municipio Heres del estado Bolívar, es propiedad de la sucesión del recordado turfman Mateo Meo Pollino, propietario, criador y gremialista, que tuvo el reto de crear la pista de carreras en sustitución del desaparecido Hipódromo Municipal de Ciudad Bolívar, cuna de grandes jinetes venezolanos.

La noticia que alegra a la afición hípica guayanesa

De acuerdo al Primer Mandatario hípico, este miércoles 6 de mayo sostuvo un encuentro con la Doctora María Alexandra Meo, Presidenta de la Fundación Centro Turístico Ecuestre Rancho Alegre. El motivo de la reunión es establecer los mecanismos que permitan el retorno de las carreras al óvalo de Mayagua.

Rancho Alegre nació en el año 2001 de la mano de Mateo Meo Pollino, quien tras muchos esfuerzos ecónomicos logró darle forma a un terreno ubicado en las cercanías de su Haras H.M., para que los ejemplares que estaban en el viejo óvalo municipal tuvieran acción. Fue así como a manera de exhibición, se disputó el famoso Clásico Gran Derby Guayanés que en ese momento se corría en honor al recordario narrador hípico Virgilio Decán "Aly Khan”.

Años más tarde, la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas otorgó la licencia a Meo Pollino para que Rancho Alegre funcionara como hipódromo nacional. Además de la actividad de los purasangres nacionales e importados, allí también se desarrollaron carreras para ejemplares cuarto de milla y carreras de ponys. Igualmente se estableció el funcionamiento de la Escuela de Jinetes, la cual dio a varios profesionales que hoy triunfan fuera de nuestro país, como el caso de Sonny León, ganador del Kentucky Derby 2022 y Cipriano Gil, entre otros látigos.

Las carreras en Rancho Alegre se mantuvieron por mucho tiempo los días lunes e inclusive, se instaló un alumbrado eléctrico para que, en una ocaasión el Gran Derby Guayanés se corriera bajo las estrellas en el año 2009. La última vez que esta competencia se celebró fue en 2023, y la ganó el caballo Catire Will.

Este anuncio, refleja la voluntad de las nuevas autoridades en intentar de reactivar un circuito hípico que genera muchos empleos directos e indirectos, y adicionalmente, constituye uno de los atractivos turísticos del estado Bolívar, pues cada 12 de octubre, miles de aficionados procedentes de distintas partes del país, concurrían al hipódromo para presenciar el Gran Derby Guayanés donde se daban cita ejemplares de La Rinconada, Valencia y Santa Rita, contra los más destacados caballos locales.