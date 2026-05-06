¿Bicampeonato a la vista? La poderosa dupla que buscará dominar el Clásico Asamblea Nacional (GII)

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El óvalo de Coche abrirá sus puertas este domingo 10 de mayo para celebrar la reunión número 20 del año. La jornada, compuesta por 12 competencias, tendrá como platos fuertes la 26ª edición del Clásico Hypocrite y la 53ª entrega del Clásico Asamblea Nacional (GII).

Este último evento, programado como la décima carrera y cuarta válida para el 5y6 Nacional, reunirá a ocho potras de tres años en la mítica distancia de la milla. Entre las aspirantes destaca la castaña Princess Warrior (5), defensora del Stud 8A, cuya conducción estará a cargo de Robert Capriles bajo la preparación de Luis Peraza.

Princess Warrior: Yunta ganadora Clásico Asamblea Nacional La Rinconada Datos Hípicos

La hija de The Great War en Gladiadora acude a esta cita tras ocupar el cuarto lugar en el Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GII) el pasado 12 de abril. En aquella ocasión, la potranca finalizó a 7 3/4 cuerpos de la ganadora Farolera, por lo que este domingo intentará retomar la senda del triunfo en la arena caraqueña.

Una yunta con aroma a Bicampeonato: Clásico Asamblea Nacional (GII)

El binomio Capriles-Peraza no es ajeno al éxito en esta selectiva de Grado II. Ambos profesionales poseen un trofeo en sus vitrinas, aunque obtenidos en años distintos:

Robert Capriles: Alcanzó la gloria en la edición de 2019 sobre los lomos de la campeona Cacciatora.

Luis Peraza: Logró el triunfo en 2021 con la yegua La Nena, que en aquel momento la condujo por el "Águila" Eglinder Betancourt.

Este domingo, la dupla une fuerzas con un objetivo claro: Conquistar el bicampeonato en el historial de esta prestigiosa prueba. La cita será en el óvalo de Coche, donde la calidad y la estrategia definirán a la nueva reina de la milla.