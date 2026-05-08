¿Una herencia infalible? La curiosa coincidencia que une a cuatro ejemplares este fin de semana en La Rinconada y Valencia

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El hipismo venezolano se prepara para una jornada de alto impacto este fin de semana con una cartelera selectiva de lujo en la presente temporada 2026. La acción iniciará este sábado 9 de mayo en el Hipódromo de Valencia, que celebrará su reunión número 12. El programa consta de ocho competencias, donde destaca la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo sobre un trayecto de 1.400 metros.

Por su parte, el óvalo de La Rinconada se vestirá de gala el domingo 10 de mayo para festejar el Día de las Madres. La reunión número 20 del año ofrecerá un total de 12 carreras, con dos platos fuertes en distancia de milla (1.600 metros): la edición 26 del Clásico Hypocrite (GII) y la edición 53 del Clásico Asamblea Nacional (GII).

Una coincidencia genética poco común: La Riconada e Hinava Datos Hípicos

Más allá de los trofeos en juego, este fin de semana presenta una curiosidad genealógica que acapara la atención de la afición hípica: La participación de cuatro ejemplares que son medios hermanos maternos y hermanos completos en ambos óvalos.

El foco principal se centra en el debut de Gypsy Queen (número 3) en la octava competencia dominical, segunda válida para el 5y6. Se trata de una potra castaña nacida y criada en el Haras Alegría, bajo la tutela de Carlos Luis Uzcátegui y la conducción del aprendiz José Gabriel Contreras. La corredora es hija del semental estrella King Seraf en Urbane Hustler, lo que la convierte en hermana completa de la yegua Multiverso y media hermana materna de Queen Of South y Brianna .

El linaje de Urbane Hustler tendrá actividad constante durante el fin de semana en una distribución estratégica:

Brianna: Abrirá la programación de este sábado en el óvalo carabobeño.

Queen Of South: Competirá en la quinta válida del 5y6 valenciano que será la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo.

Gypsy Queen: Hará su estreno oficial el domingo en Caracas en distancia de 1.100 metros.

Multiverso: Cerrará la jornada dominical en La Rinconada al participar en la carrera de los acumulados del 5y6.

Cita obligada para la afición

La invitación queda abierta para que la afición hípica de Caracas y Valencia asistan a las tribunas o sigan la transmisión oficial. La presencia de estos hermanos completos añade un matiz de interés técnico y emocional a una jornada que promete adrenalina pura y el análisis profundo sobre la efectividad de los cruces genéticos en el turf criollo.