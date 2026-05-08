Alerta en el óvalo de Coche: El factor sorpresa de la quinta carrera que pocos detectan

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Todo está dispuesto para una nueva reunión de carreras en el majestuoso hipódromo de La Rinconada. Este domingo, la afición hípica disfrutará de un total de 12 competencias que incluyen dos selectivas de alto calibre, donde el 5y6 nacional viene hacer el complemento de la jornada. El pool promete dividendos astronómicos y una extraordinaria recaudación, lo que consolida el entusiasmo de los apostadores en todo el país.

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con la información veraz, presenta un análisis detallado sobre una de las pruebas no válidas más interesantes de la reunión 20.

Quinta carrera: un desafío especial para yeguas veteranas: R20

La atención de los especialistas se centra en la quinta competencia del programa, una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de 7 y más años, ganadoras de una y dos carreras. El evento cuenta con un incentivo adicional de $28,730 en premios, cifra que eleva la competitividad entre las siete inscritas. En esta nómina destaca una participante que, pese a no figurar en las marcas principales de las revistas especializadas, posee argumentos sólidos para dar la sorpresa.

Nostra Vittoria: La especialista en la distancia 1.200 metros

Con el número seis en su gualdrapa aparece Nostra Vittoria, pupila del entrenador Alain Casanova. Esta alazana de siete años, hija de Olympic en In Terranostra por In Character, contará nuevamente con la conducción de Álvaro Finol. La defensora de los colores del Haras “San Remo” acumula dos triunfos en 30 actuaciones, un dato que cobra relevancia al analizar el recorrido de este domingo.

Ventajas clave y superioridad: Buen Dividendo

El análisis pistero revela un factor determinante para la resolución de esta carrera: las dos victorias en el historial de Nostra Vittoria ocurrieron precisamente en el trayecto de los 1.200 metros. De hecho, se consolida como la única integrante del lote con dos éxitos en dicha distancia. A pesar de su reciente actuación, donde ocupó el quinto lugar, el reporte del jinete tras la prueba aclara que la yegua corrió "negada", una circunstancia que justifica su desempeño y no desmerita su capacidad atlética.

Esta efectividad en el tiro, sumada al hecho de que ya superó en el pasado a varias de las contendientes de turno, le otorga una ventaja competitiva de primer orden. Su conocimiento de la distancia y su solvencia ante este grupo la convierten en la auténtica enemiga de la prueba y en una pieza de enorme valor para los buscadores de buenos dividendos.