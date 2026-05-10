En bestial atropellada: Búnker venció en el Hypocrite (GII) y se asoma para la Triple Corona Nacional

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Este domingo 10 de mayo en el óvalo de La Rinconada, el alazán Búnker (número 2) conquistó la edición número 26 del Clásico Hypocrite (GII), bajo la conducción del jockey Jhonathan Aray y la preparación de Gabriel Márquez para los colores del Stud Don Rafael V, por lo que se consolidará como el principal aspirante para el Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso para la Triple Corona Venezolana. La prueba selectiva de Grado se disputó a la altura de la sexta competencia del ciclo no válido de la reunión número 20.

Resultados de Carreras: Selectiva Potro Ganador

Al giro de la última curva, el pupilo de Márquez inició una efectiva atropellada y en los 100 finales, pasó al puntero Pontevecchio (4) para tomar el control de la prueba y cruzar el espejo en franca ganancia.

Los parciales del evento se registraron de la siguiente manera:

400 metros: 24.3.

800 metros: 46.4.

1.200 metros: 71.1.

Tiempo final (1.600 metros): 98.2.

El orden de llegada oficial escoltó a Pontevecchio en el segundo puesto, seguido por Black Stone en el tercero, para el cuarto Ponsigue y cerró la pizarra Star White.

Con esta victoria, el conducido por el "enérgico" Aray alcanza su cuarto triunfo en nueve presentaciones,al mismo tiempo se perfiló como el segundo favorito de la revista Gaceta Hípica para arrojar un dividendo de Bs. 245,28 a ganador.

Declaraciones de Gabriel Márquez: La Rinconada

En entrevista para Club Hípico, el entrenador Gabriel Márquez destacó la confianza que mantiene en el ejemplar, así como la labor del equipo de cuadra y del jinete. Asimismo, Márquez anunció que tanto Búnker como Banderas serán sus representantes para la Triple Corona Nacional, a iniciarse el próximo mes de junio.