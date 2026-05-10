Ahora quién ganará: Retiro de fijo cambia el panorama del ciclo no válido en La Rinconada

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Este domingo 10 de mayo, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 20 de la temporada 2026, que incluyen dos prueba de grado en recorrido de 1.600 metros. El atractivo del 5y6 nacional donde se esperan excelentes dividendos dará inicio desde la séptima carrera.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 20 de la temporada 2026.

En la cuarta carrera, especial para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Fue retirado el caballo Magabure (USA) (número 2) presentado por Fernando Parilli Tota y que llevaba la monta de Jaime Lugo Jr.

El hijo de Goldencents por Yahtzee Queen en Kitten's Joy iba a su tercera presentación en el hipódromo La Rinconada y para la número uno en aciertos, Gaceta Hípica era el primer favorito para decidir la prueba.

Meridiano Web: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

4ta) #2 Magabure (USA): Fue retirado por Eritrocitopenia.

Según fuentes digítales: Retiro Caballo Fijo

La eritrocitopenia en caballos es un término técnico que describe una disminución en el número de eritrocitos (glóbulos rojos), hemoglobina o el volumen sanguíneo total en la sangre. En términos simples, es sinónimo de anemia, lo que significa que el caballo tiene menos capacidad para transportar oxígeno a los músculos y órganos, provocando debilidad y bajo rendimiento