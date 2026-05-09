¡A cobrar! Estos son los dividendos oficiales del 5y6 en Valencia del 09-05-2026

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Este sábado 09 de mayo de 2026, se realizó la duodécima reunión en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de ocho carreras, que incluyo la Copa Unión de Entrenadores de Estado Carabobo.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La décima segunda reunión de la presente temporada ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord ascendió a Bs. 92.217.000,00, de las cuales Bs. 12.910.380,00 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 49.797.180,00 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida que fue la condicional de reclamo para caballos de tres y más años, el ganador fue Cassiusclay conducido por Winder Véliz y presentado por Jesús Carfunjol Morillo, por lo que pagó un dividendo de Bs 204,23 a ganador, luego en la otra condicional de reclamo a la altura de la segunda del 5y6, la victoria fue para el castaño Optimusback, montada por Hemirxon Medina y preparado por José Jaramillo, pues abonó un dividendo de Bs. 00,00 a ganador.

En la tercera competencia válida, la misma condicional de reclamo para caballos esta vez de seis y más años, ganadores de hasta tres carreras (incluye carreras de reclamo) y la victoria se la llevó el ejemplar Mi Guerrero, conducido por Alejandro Briceño en yunta con José Dislacio Flores. El dividendo en taquilla pagó Bs 278,05 al ganador.

El triunfo en la cuarta válida y primera de la Triple Apuesta fue para Reina Duquesa, yegua entrenada por Fernando José García, y con Jesús Carfunjol Arteaga en el sillín, por lo que generó un dividendo de Bs 205,94. Para la quinta válida que fue la edición 2026 de la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo, la victoria fue para Lady Rossy que abonó un dividendo de Bs 203,21, con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Alejandro Benítez.

Por último, en la carrera de los acumulados del 5y6 sabatino se la ganó Frida, pues deja un dividendo de Bs 309,63 a ganador.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (7535), los cuales ganaron Bs 1.696,26, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) ejemplares de la fama, fueron en total (1421) y cada uno se ganó Bs 34.696,05.