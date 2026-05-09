Cifra histórica en Valencia: El monto sellado del 5y6 pulveriza récords y escala sobre los 92 millones

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El Hipódromo Nacional de Valencia realiza este sábado 09 de mato su duodécima reunión de la temporada 2026, con una programación de ocho carreras que incluye la Copa Unión de Entrenadores en Valencia en distancia de 1.400 metros.

Ganadores: Nuevo monto de recaudación 5y6 HipoValencia 2026

La primera competencia tuvo como ganador, a la yegua Brianna (4), con la monta del profesional Francisco Quevedo y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez Pérez, el cual abonó un dividendo de Bs 129,64 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.300 metros y el ganador fue para King Bulbs (3), conducida por el aprendiz José Daniel Calicho, y presentado por Renny Verastegui. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs. 206,28.

Mientras tanto, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, se llevó a cabo la condicional de reclamo para caballos de tres y más años, ganadores sin limite. El triunfo fue para Cassiusclay (6), montado por el destacado aprendiz Winder Véliz y preparado por Jesús Carfunjol Morillo, el cual, dejó crono de 75,3 para los 1.200 metros del recorrido y pagó un dividendo de Bs. 204,23 a ganador.

Tercer récord consecutivo: Monto Sellado 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs. 92.217.000,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten con cinco ejemplares, Bs. 12.910.380,00 y para los que acierten los seis de la fama, el monto a repartir es de Bs. 49.797.180,00.