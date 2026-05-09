Atención: Entérate del ejemplar retirado para el Hipódromo Nacional de Valencia 09-05-2026

Suscríbete a nuestros canales

A pocas horas para que se lleve a cabo la reunión 12 del año en el Hipódromo Nacional de Valencia, este sábado 09 de mayo ofrece a los aficionados hípicos un interesante programa de ocho competencias, con la disputa de la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo, a celebrarse a al altura de la séptima competencia, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional y en la que ocho yeguas de tres y más años van en la búsqueda del premio adicional de 14.400 dólares.

La reunión iniciará a la 1:30 pm y en la tarde sabatina de nuevo se ha incluido el 5y6 Nacional que comenzará en la tercera carrera, pautada para las 2:50 pm. Los aficionados hípicos de Valencia podrán disfrutar de un buen espectáculo.

Los mas ganadores hasta el momento

Si hablamos de números Francisco Quevedo en quien comanda con total facilidad la estadística del Cabriales con 12 victorias en el renglón de jinetes mientras que por los entrenadores Jesús Carfunjol Arteaga es líder absoluto con 17 visitas al paddock.

Aquí se detallan hasta ahora el único ejemplar oficialmente retirado de la décima segunda reunión de este sábado en Hinava.

8) #1 Preciosa Dolores. Por Cólico.