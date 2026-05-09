Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 09-05-2026

La reunión número 12 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 09 de mayo del 2026, con una programación de ocho competencias, que incluyó la Copa Unión de Entrenadores en Valencia, cuya ganadora fue para Lady Rossy, montada por el jockey Francisco Quevedo y presentada por Alexis Benítez para los colores del Stud "A-A".
El juego del 5y6, recolectó Bs. 92.217.000,00 para convertirse en el tercer monto récord en recaudación de la presente temporada. Presentamos los montos sellados definitivos para el 5y6 nacional de la R12, de este sábado 09 de mayo en el @OficialHinava.
Ganadores: Carreras Destacados Reunión 12
El jinete profesional Francisco Quevedo fue el más destacado de la tarde sabatina con triplete de triunfos, por intermedio de la yegua Brianna en la primera competencia, luego Lady Rossy en la quinta válida para el juego del 5y6 que fue la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo y con Frida en la carrera de los acumulados del juego de las mayorías.
Por su parte, no hubo entrenador destacado, pues todos los preparadores ganaron una competencia en la programación de la arena valenciana.
A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Brianna(4)
|54
|Francisco Quevedo
|129,64
|2
|Pintada(3)
|55
|J.Lugo
|-
|3
|Money Royal(1)
|53
|A.Finol
|-
|4
|Metamorphosis(2)
|53
|R.Osorio
|-
|5
|Estrella Morena(6)
|53
|J.Rijo
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 129,64. Place: 110,78 y 133,56. Exacta: 252,79. Trifecta: 1.102,78. Superfecta: 7.128,34.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|King Bulbs(3)
|51,5
|José Daniel Calicho
|206,28
|2
|Vermhelo(5)
|54,5
|F.Quevedo
|-
|3
|Compadre Toby(6)
|52
|W.Véliz
|-
|4
|Combination(2)
|51
|J.Vásquez
|-
|5
|Party Prince(1)
|54
|J.Lugo
|-
Entrenador: Renny Verategui. Ganador: 206,28. Place: 136,38 y 128,27. Exacta: 524,11. Trifecta: 554,49. Superfecta: 3.331,14.
PRIMERA VALIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Cassiusclay(6)
|54
|Winder Véliz
|204,23
|2
|North Music(2)
|53
|J.Tuarez
|-
|3
|Strength Roma(9)
|54
|F.J.García
|-
|4
|Unstoppable(3)
|53
|J.D.Calicho
|-
|5
|Draxler(4)
|53
|J.G.Hernández
|-
Entrenador: Jesús Carfunjol Morillo. Ganador: 204,23. Place: 110,00 y 472,13. Exacta: 1.327,37. Trifecta: 1.627,31. Superfecta: 5.236,69. Ret: 8.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 114''
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Optimusback(5)
|54
|Hemirxon Medina
|245,71
|2
|Roddrick(6)
|54
|Ale.Briceño
|-
|3
|Work Time(8)
|54
|F.J.García
|-
|4
|Helios(7)
|54
|J.G.Milla
|-
|5
|Indian Wells(2)
|53
|L.Funez.Jr.
|-
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 245,71. Place: 130,23 y 198,94. Exacta: 1.481,07. Trifecta: 3.727,57. Superfecta: 12.942,03. Triple Apuesta: 1.951,07. Pool de 4: 3.614,48. No hubo Doble Perfecta.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mi Guerrero(1)
|54
|Alejandro Briceño
|278,05
|2
|Ambasciatore(8)
|53
|E.Guedez
|-
|3
|El De Pedro(6)
|54
|J.Rijo
|-
|4
|Hector El Father(7)
|53
|M.Rodríguez
|-
|5
|El Gran Yayo(9)
|53
|L.Funez Jr.
|-
Entrenador: José Dislacio Flores. Ganador: 278,05. Place: 186,82 y 120,85. Exacta: 948,18. Trifecta: 3.275,53. No hubo Superfecta.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 85''
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Reina Duquesa(6)
|53
|Fernando José García
|205,94
|2
|Guapachosa(4)
|55
|Ale.Briceño
|-
|3
|Money Cleaner(5)
|53
|E.Graciel
|-
|4
|La Suprema(7)
|53
|J.D.Calicho
|-
|5
|Gran Suseh(1)
|53
|R.Osorio
|-
Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 205,94. Place: 160,54 y 256,29. Exacta: 1.123,14. Trifecta: 2.976,44. Superfecta: 3.331,14.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.1
Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Lady Rossy(8)
|55
|Francisco Quevedo
|203,21
|2
|Queen of South(4)
|56
|Os.Martínez
|-
|3
|Stella Cadente(7)
|55
|Ale.Briceño
|-
|4
|Money On Time(3)
|54
|F.Márquez
|-
|5
|Sra Florencia(2)
|53
|J.G.Hernández
|-
Entrenador: Alejandro Benítez. Ganador: 203,21. Place: 141,16 y 141,16. Exacta: 2.547,88. Trifecta: 4.899,65. Superfecta: 37.150,95.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Frida(9)
|53,5
|Francisco Quevedo
|309,63
|2
|Señorita Caracas(2)
|53,5
|F.J.García
|-
|3
|Luz Del Valle(6)
|52
|J.Rijo
|-
|4
|Kindness(3)
|50
|J.Vásquez
|-
|5
|Dulce Abril(4)
|50
|J.D.Calicho
|-
Entrenador: Hendrick Alayón. Ganador: 309,63. Place: 188,01 y 339,08. Exacta: 1.058,87. Trifecta: 11.240,34. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 1.251,20. Súper Pool de 4: 6.872,78. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (7535) boletos con 5 que cobran cada uno Bs. 1.696,26. (1421) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 34.696,05. Loto Hípico: 7.303,69. Ret: 1.