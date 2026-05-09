¡Un paseo! Lady Rossy liquida la Copa Unión de Entrenadores con un galope demoledor

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El Hipódromo Nacional de Valencia celebró este sábado 9 de mayo su reunión número 12 del año, una jornada marcada por el éxito en las taquillas y la disputa de eventos selectivos de alto nivel. La prueba central de la cartelera fue la Copa Unión de Entrenadores del estado Carabobo, competencia que repartió una bolsa especial de $14.400 en premios y que reafirmó la hegemonía de la yegua Lady Rossi en el óvalo del Cabriales.

Un duelo de estrategias en los 1.400 metros

La séptima carrera del programa, quinta válida para el juego del 5y6 nacional, reunió a un lote de ocho yeguas de tres y más años en un exigente recorrido de siete furlones. Desde el salto inicial, la competidora Sra. Florencia (2) asumió el liderato y marcó un ritmo vertiginoso con un parcial de 22.4 para los primeros 400 metros.

Sin embargo, el acecho de Lady Rossy fue constante con la monta de Francisco Quevedo. Antes del ingreso a la recta definitiva, la pupila de Alexis Benítez inició su avance decisivo contra la puntera, movimiento que sentenció el destino de la carrera.

Galope de salud en la recta final: Hinava Copa

El tren de carrera se mantuvo firme con los siguientes registros cronométricos:

800 metros: 46.4

1.200 metros: 73.1

Tiempo global: 86.1

Tras dominar la resistencia de Sra. Florencia, Lady Rossi se dedicó a galopar en los metros finales para cruzar la meta con solvencia y en taquilla abonar Bs 203,21 a ganador. El marcador oficial reflejó la superioridad de la ganadora, seguida por Queen Of South (4) en el segundo puesto, Stella Cadente (7) en la tercera casilla, Money On Time (3) en el cuarto lugar y la inicial puntera, Sra. Florencia (2), en el quinto peldaño.

Campaña impecable bajo el entrenamiento de Alexis Benítez

Lady Rossi es una hija del semental Miner’s Lamp en la matrona Niña Estefanía, por Ershaad. Con esta nueva fotografía en el recinto de ganadores, la zaina eleva su foja profesional a nueve victorias en 36 actuaciones.

Lo más relevante de su presente profesional es la racha de cuatro triunfos de manera consecutiva que ostenta en la arena valenciana. La labor del entrenador Alexis Benítez ha sido fundamental para mantener a la yegua en una condición física envidiable, factor que la consolida como la actual reina de las distancias intermedias en el Hipódromo de Valencia, para beneplácito del Stud: "A-A".