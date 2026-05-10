Desde La Rinconada: Julio César León Heredia dio a conocer anuncios clave para el hipismo nacional

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La jornada número 20 del segundo ciclo de competencias en el Hipódromo La Rinconada transcurre con noticias de alto impacto para la hípica nacional. En medio del entusiasmo por las pruebas selectivas, el presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Julio César León Heredia, reveló planes estratégicos que apuntan a la modernización tecnológica, la expansión internacional y la reactivación de óvalos regionales.

Triunfo selectivo para el stud "Búnker": "Hylander" 1.600 metros

En el ámbito deportivo, la primera competencia jerárquica de la tarde terminó en manos del potro Búnker. Bajo la conducción del jinete Jhonathan Aray y la preparación de Gabriel Márquez, el ejemplar ratificó su calidad sobre la pista de Coche. Tras el cruce de la meta, los allegados acudieron al padocck de ganadores para el protocolo de premiación, acto que contó con la presencia de la máxima autoridad hípica.

Innovación tecnológica y alcance global

En declaraciones concedidas al comunicador Fermín Pérez Jr., León Heredia inició su intervención con un saludo a las madres en su día. Acto seguido, detalló que esta semana culminará un proyecto de fortalecimiento tecnológico diseñado para optimizar la transmisión de las carreras.

"Todos los centros hípicos del país podrán contar con nuestra señal autorizada en alta definición (HD). Este avance permitirá un mayor disfrute de la familia hípica y garantizará que el contenido llegue con nitidez a todos los rincones del territorio", afirmó el directivo.

Asimismo, destacó que existen conversaciones avanzadas para que la señal del INH traspase las fronteras. El objetivo central es que los aficionados al hipismo en el extranjero también accedan al espectáculo venezolano, lo cual posicionará al producto nacional en el mercado internacional.

Refuerzo del parque caballar y la cría

Otro de los puntos neurálgicos de los anuncios se centró en la importación de semovientes. El presidente del instituto confirmó el arribo reciente de 19 nuevos ejemplares a las instalaciones de La Rinconada. Esta medida busca elevar el nivel de competitividad en las pruebas públicas y, a largo plazo, renovar la genética de la cría nacional para fortalecer la industria del purasangre de carreras.

Alianza con los dueños de Rancho Alegre

Para finalizar, León Heredia compartió una noticia que genera gran expectativa en el sector: la posible reapertura del Hipódromo de Rancho Alegre. Según sus palabras, tras una reunión con los propietarios de dicho recinto, se estableció una ruta de trabajo conjunto.

"A través de esta alianza, proyectamos que para finales del mes de julio este óvalo abra de nuevo su transmisión en conjunto al Inh. Es una disposición que busca el beneficio de todo el hipismo venezolano", concluyó el funcionario ante los medios de comunicación.