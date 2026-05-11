Reglamento en mano: La Junta de Comisarios ordena exámenes a la candidata de la R20 en La Rinconada

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La vigésima reunión del año en el óvalo de Coche cerró con saldo positivo para Hemirxon Medina y Jhonathan Aray, quienes duplicaron sus fotos en el paddock. El profesional Carlos Luis Uzcátegui se alzó como la figura del entrenamiento al totalizar tres lauros en la cartelera especial dedicada a las madres.

Resoluciones: Hipódromo La Rinconada R20

El Instituto Nacional de Hipódromos publicó en todas sus plataformas digitales las resoluciones correspondientes a la reunión 20. En ellas se puede apreciar que la Junta de Comisarios del INH solicitan examen clínico completo y muestras especiales para la yegua Princess Warrior (5).

SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y MUESTRAS ESPECIALES

Vista la actuación del ejemplar PRINCESS WARRIOR N°05, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N°66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la División de Inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presentó CLAUDICACIÓN MIEMBRO ANTERIOR IZQUIERDO.

Carrera La Rinconada domingo: Hipódromo La Rinconada

La décima competencia del programa dominical en el Hipódromo Internacional La Rinconada centró la atención de la afición con la disputa del Clásico "Asamblea Nacional" (Grado II). Esta selectiva, pilar en el calendario para yeguas nacionales de tres años, ofreció un espectáculo de estrategia y resistencia en el exigente recorrido de 1.600 metros.

Madame Karina, bajo la tutela del experimentado entrenador Fernando Parilli Araujo, ratificó su ascenso profesional al adjudicarse la victoria de manera contundente. El jinete profesional Jaime Lugo, conocido por su frialdad en pruebas de aliento, guio a la defensora del Stud "Marco Antonio" con una conducción milimétrica. La zaina detuvo el cronómetro en un tiempo exacto de 100 segundos para la distancia de la milla, registro que refleja la paridad y el esfuerzo físico de las competidoras sobre la pista de Coche.

El revés de la gran favorita

La otra cara de la moneda la protagonizó Princess Warrior. La potranca llegó a la cita como la principal cotizada del público apostador, avalada por una sólida campaña de tres triunfos en apenas cinco presentaciones. Sin embargo, sus opciones de victoria se desvanecieron apenas se abrieron las puertas del aparato. La pupila sufrió un salto accidentado que la dejó en clara desventaja frente al resto del lote. Pese al esfuerzo por retomar el ritmo, la yegua nunca pudo recuperarse del percance inicial y finalizó en una discreta séptima casilla, resultado que sorprendió a los seguidores del 5y6 nacional.