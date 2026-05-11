Multado jinete profesional en La Rinconada tras fallar en el repeso reglamentario

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La tarde de este domingo se realizó en el hipódromo La Rinconada la celebración de la reunión hípica número 20 como parte del segundo meeting de la temporada 2026, donde se disputaron las ediciones del año de los clásicos “Hypocrite” (GII) con victoria para Búnker y el “Asamblea Nacional” (GII) que se convirtió en una victoria parala potra Madame Karina.

La Rinconada: Multado jockey por pérdida de peso en el repeso

En la primera competencia de la tarde de la reunión 20 de este domingo 10 de mayo en recorrido de 1.100 metros se disputo una prueba especial para caballos nacionales e importados de tres años debutantes o no ganadores donde la victoria la consiguió el ejemplar debutante Tartufo con la monta de Álvaro Finol y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui.

En dicha prueba, el importado de origen uruguayo Uva Mataojo (5) del entrenador Gabriel Márquez habría finalizado en el quinto lugar con la monta del jockey profesional Eglinder Betancourt, y al finalizar la competencia los comisarios de pista indicaron la siguiente decisión:

DEFICIT DE PESO EN EL REPESO:

"Según informe del JUEZ DE PESO el jinete EGLINDER BETANCOURT (UVA MATAOJO (URU) Nº05) presentó (700 gr) menos en el repeso. En consecuencia esta Junta de Comisarios en uso de las facultades que le otorga el Reglamento Nacional de Carreras, DECIDE: DESCALIFICAR al último lugar al ejemplar UVA MATAOJO (URU) Nº05 y SANCIONAR al Jinete EGLINDER BETANCOURT, con MULTA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Reglamento Nacional de Carreras y el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: TARTUFO Nº01, Segundo Lugar: K'S FREEDOM (USA) Nº04, Tercer Lugar: CIRO N° 07, Cuarto Lugar: CHAMUEL N°02, Quinto Lugar: ABUELO JOSE N°03".