Jhonathan Aray rompe el empate y se apodera de la cima del segundo meeting en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada tuvo otra jornada de competencias exitosa, pues la reunión 20 ofreció un verdadero espectáculo hípico. En la arena de Coche, jinetes, entrenadores y purasangres mostraron todo su talento, lo que dio una experiencia memorable a los asistentes.

La actualidad hípica va más allá de la pista. Tras una jornada de gala selectiva donde los vencedores pusieron rumbo a la Triple Corona que dará inicio en el mes de junio, el 5y6 nacional se convirtió en el gran protagonista con una recaudación de Bs. 394.944.840,00. Este logro evidencia la confianza y la pasión de la fanaticada por sus carreras. Con estos resultados, La Rinconada se afianza como un pilar de identidad y tradición, mientras aporta un nuevo capítulo dorado al relato deportivo del país.

Jinete destacado: Reunión 20 La Rinconada

En una tarde radiante en La Rinconada, el sol brilló para todos, y varios jinetes tuvieron actuaciones destacadas. En esta jornada clásica, sobresalieron:

Hemirxon Medina , quien llevó a la victoria a los ejemplares: Don Cacayo y El Pequeño José.

, quien llevó a la victoria a los ejemplares: Don Cacayo y El Pequeño José. Jhonathan Aray, se llevó una de las selectivas de la tarde por intermedio del potro Búnker y la otra visita al recinto de ganadores fue con la debutante importada Violent Queen.

(BÚNKER)

(VIOLENT QUEEN) (USA)

La actuación de Jhonathan Aray fue crucial. Hasta esta jornada, había un empate en la cima de la tabla de posiciones entre él y Félix Velásquez. Sin embargo, gracias a su desempeño sobresaliente con dos victorias, Aray rompió el empate y ahora lidera la clasificación en un meeting que apenas comienza.

Tabla de posiciones: Reunión 20 Fecha dos del Segundo Meeting