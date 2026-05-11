Conoce lo que le pasó a Princess Warrior en el Clásico “Asamblea Nacional” (GII)

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El Hipódromo Internacional La Rinconada mantuvo su ritmo habitual este domingo 10 de mayo con la celebración de la reunión número 20 del año. La jornada, que marcó la segunda fecha del segundo meeting de 2026, integró una cartelera de doce competencias de alto nivel. El foco de la tarde se centró en dos pruebas de grado disputadas en el trayecto de la milla, donde Búnker y Madame Karina inscribieron sus nombres en el historial selectivo del óvalo de Coche.

Duelo de fustas: Hemirxon Medina y Jhonathan Aray bajo los reflectores

La estadística de jinetes vivió un capítulo de paridad absoluta. Hemirxon Medina y Jhonathan Aray acapararon el protagonismo al totalizar dos triunfos cada uno. Medina impuso condiciones sobre Don Cacayo en la tercera prueba del orden no válido y repitió la dosis con El Pequeño José en la tercera válida del juego de las mayorías.

Por su parte, Aray ratificó su excelente momento profesional. Su primera victoria llegó de la mano de Búnker en el Clásico Hypocrite (GII), donde demostró solvencia en la distancia de 1.600 metros. Posteriormente, el fusta guio al éxito a la debutante importada Violent Queen (USA) en la segunda válida, lo que representó un debut triunfal para la pupila en pistas venezolanas.

El Clásico Asamblea Nacional: Gloria para unos y revés para la favorita

La décima carrera de la programación, cuarta válida para el 5y6 nacional, fue el escenario de la edición LIII del Clásico Asamblea Nacional (GII). Ocho yeguas tresañeras se midieron por una bolsa especial de 162.500 dólares, en un evento que prometía emociones desde el aparato.

Sin embargo, la competencia dejó un sabor amargo para los seguidores de Princess Warrior. La defensora del Stud "8A", bajo el cuidado de Luis Peraza, saltó a la pista como la gran favorita del público. Su historial en pruebas selectivas y su impecable campaña previa la posicionaron como la base de la mayoría de las combinaciones del cuadro. Pese a la expectativa, la potranca no respondió a las exigencias del lote y su desempeño quedó por debajo de lo previsto.

Reporte veterinario sobre Princess Warrior: 5y6 nacional

Tras el resultado adverso de la principal cotizada que lamentablemente también sufrió una mala partida, la División de Inspección Veterinaria del Instituto Nacional de Hipódromos activó los protocolos de rigor. Los exámenes clínicos completos y las muestras especiales arrojaron luz sobre el bajo rendimiento de la ejemplar. Según el informe oficial, la potra de tres años presentó una claudicación en el miembro anterior izquierdo. Esta condición física impidió que la pupila de Luis Peraza empleara su potencia habitual, lo que explica su desempeño en una tarde donde la salud le jugó una mala pasada.

La reunión 20 cerró con un balance positivo en recaudación para el 5y6 nacional, mientras los preparadores ya ajustan detalles para los próximos compromisos del calendario clásico.