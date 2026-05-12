Stud Transformers trae a La Rinconada a jinete ganador de más de 1.400 carreras

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de La Rinconada se prepara para recibir una nueva dosis de talento sureño. Bajo la gestión de Cristian Viola, copropietario del Stud Transformers, el jinete argentino Adrián Maximiliano Giannetti llega al país para cumplir con una serie de compromisos que prometen elevar la temperatura en el principal recinto hípico nacional.

Giannetti sigue los pasos de figuras como Gustavo Calvente y Juan Pablo Paoloni, quienes dejaron una huella imborrable en la historia de la hípica venezolana. El profesional llega precedido por una trayectoria sólida en los hipódromos más exigentes de la región, con una hoja de servicios que respalda su jerarquía internacional.

Una trayectoria forjada en el éxito: Argentina

La historia de Giannetti con el turf comenzó de forma precoz. Con apenas 16 años, el jinete vivió una tarde especial durante su debut en el Hipódromo de San Isidro. Aquel inicio en el año 2003, donde alcanzó sus dos primeros triunfos, marcó el punto de partida de una campaña que no se detuvo más.

Con el paso del tiempo, el látigo se ganó el afecto y la seguridad de los propietarios y preparadores argentinos. Su consagración definitiva llegó en la temporada 2011, ciclo en el que registró su mejor marca personal con 120 victorias.

Cifras de un jinete de élite

A la fecha, el palmarés de Adrián Giannetti refleja una regularidad envidiable y una capacidad asombrosa para decidir en los tramos finales de las competencias más importantes:

Triunfos totales: 1.471 victorias.

1.471 victorias. Carreras de grado: 102 éxitos clásicos.

102 éxitos clásicos. Grado I: 31 conquistas en la máxima escala internacional.

31 conquistas en la máxima escala internacional. Otras victorias clásicas globales: 159 triunfos adicionales de relevancia.

Compromisos para el debut: La Rinconada R21

En lo que representa su primera visita oficial a Venezuela, el estelar jinete argentino tiene ante sí el compromiso de conducir a dos purasangres con la firme intención de ratificar su prestigio internacional. El profesional del látigo, reconocido por su efectividad y pericia en las pistas, buscará el éxito en la jornada caraqueña para cumplir con las expectativas de la afición local.

Según los detalles aportados por el agente Viola, los compromisos del "gaucho" se centran en dos ejemplares de origen argentino. En primer término, destaca la yegua Benicia, una corredora con récord de dos victorias en cuatro salidas que marca su regreso a las competencias tras un periodo de inactividad. La segunda monta de relevancia es Silk Eyes, cuya campaña de una victoria en siete presentaciones incluye un reciente cuarto lugar en su actuación previa. Ambas inscripciones representan una oportunidad de oro para que el fustán extranjero demuestre su calidad en el óvalo de Coche.

(Benicia)

(Pan de Azúcar)