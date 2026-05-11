Jinete y entrenador bajo la lupa: Abren investigación administrativa por el caso de la actuación de una yegua en Hinava

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El Hipódromo Nacional de Valencia albergó este sábado 9 de mayo la duodécima reunión de la temporada 2026. La cartelera, compuesta por ocho competencias de alto nivel, entre ellas la disputa de la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo, evento que fue la plato fuerte de la programación en el óvalo del Cabriales.

Datos Hípicos: Hinava Apertura Averiguación Administrativa

En la octava carrera, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, conocida como la carrera de los acumulados fue para el lote de yeguas de tres y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros y compitieron ocho participantes inscritas.

La victoria fue para Frida (número 9), con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Hendrick Alayón, con un tiempo oficial de 70.3 para los 1.100 metros del recorrido y generó un dividendo de Bs. 306,63 a ganador y Bs. 188,01 el placé.

Finalizada la jornada sabatina, la Junta de Comisarios del óvalo valenciano elaboró y publicó en horas de la noche del mismo día sábado las resoluciones finales, por lo que se dio a conocer la apertura de una Averiguación Administrativa al entrenador Juan Elías Landinez y al jockey profesional Maikel Rodríguez quien estuvo montado sobre la yegua Orianatrevisson (número 7) que participó en la mencionada prueba válida a fin de asistir a una entrevista este martes 12 de mayo ante el Despacho del Comisario Residente de Hinava.

APERTURA DE AVERIGUACION ADMINISTRATIVA:

“Vista la actuación del ejemplar ORIANATREVISSON N°07 (RODRIGUEZ MAIKER). Esta Junta de Comisarios, procede abrir la Averiguación Administrativa de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del Reglamento Nacional de Carreras. Así mismo, se le notifica al Entrenador: LANDINEZ JUAN ELIAS, C.I. V- 15.767.021, y el jinete RODRIGUEZ MAIKEL, C.I. V- 17.686.710. Que deben comparecer el día Martes 12 de mayo de 2026. A las 09:00 am”.