Comisarios de Hinava: Abren averiguación administrativa para jinetes y entrenadores

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Este sábado 09 de mayo se realizó la reunión número 12 en el Hipódromo Nacional de Valencia, la cual, tuvo una programación de ocho competencias entre ellas la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo cuya ganadora cuya ganadora fue para Lady Rossy, montada por el jockey Francisco Quevedo y presentada por Alexis Benítez para los colores del Stud "A-A".

Por tercera ocasión se estableció un nuevo monto récord en la recaudación del juego del 5y6 valenciano cuya ascendió a Bs. 92.217.000.

Datos Hípicos: Hinava Apertura Averiguación Administrativa

El jinete más destacado fue Francisco Quevedo con triplete de victorias y suma un total de 15 lauros, manteniéndose en el liderato de la estadística.

Asimismo, todos los entrenadores ganaron una competencia durante la cartelera en la arena valenciana.

Tras el término de la mencionada reunión, la Junta de Comisarios de Hinava, emitió este mismo sábado 09 de mayo, la resolución en la cual se apertura una Averiguación Administrativa a través de la denuncia formulada por el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez donde manifestó su inconformidad con la actuación de Francisky (número 9 en la gualdrapa) en la carrera de los acumulados del 5y6 efectuada en la reunión 11 del pasado sábado 02 de mayo, por lo que los Comisarios notificaron a los entrenadores José Alejandro Ortíz, Juan Carlos Mijares, el propio Juan Carlos Pérez Pérez y los jockeys Carlos Brito, Maykor Ibarra y Edgar Guedez asistir a una entrevista ante el Despacho del Comisario Residente de Hinava.

APERTURA DE AVERIGUACION ADMINISTRATIVA POR DENUNCIA:

“En atencion a la denuncia formulada por el Entrenador JUAN CARLOS PEREZ PEREZ, donde manifiesta la inconformidad con la actuación del ejemplar FRANCISKY N° 09, quien participo en la 8va. Carrera, de la Reunión N°11 del día 02 de mayo de 2026. Esta Junta de Comisarios una vez vista la reproducción de la prueba, procede abrir la Averiguación Administrativa de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del Reglamento Nacional de Carreras. Así mismo, se les notifica a los Entrenadores: ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO, C.I. V- 6.867.484, MENDOZA MIJARES JUAN CARLOS, C.I. V- 15.496.874, PEREZ PEREZ JUAN CARLOS, C. I. V-10.787.281, y los Jinetes: BRITO CARLOS, C.I. V- 23.640-125, IBARRA MAYKOR, C.I.V- 22.800.340, GUEDEZ EDGAR, C.I. V- 27.120.052, de los Ejemplares: LEGIONARIA N°04, MARRAKECH N°07 y FRANCISKY N°09 respectivamente. Para que comparezcan ante el Despacho del Comisario Residente del Hipódromo Nacional de Valencia. A los fines de rendir ENTREVISTA. El día Martes 12 de Mayo de 2026. A las 08:30 a.m.”

Cabe destacar que esa última válida de la undécima reunión fue en distancia de 1.200 metros y resultó una victoria para la yegua Enigma, montada por el jinete Osis Martínez y la preparación de José Alejandro Ortiz.