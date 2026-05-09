Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el sábado 9-5-2026

El óvalo de Hallandale Beach transita por su temporada denominada Royal Palm Meet

Por

David García V.
Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 06:03 pm
Foto: Gulfstream Park - Coglianese
La jornada diurna correspondiente al circuito del sur de Florida que se disputa este sábado 9 de mayo con un total de diez competencias, tuvo dos eventos selectivos reservados para los ejemplares de dos años.

El panameño Miguel Ángel Vásquez y el venezolano Marcos Meneses, resultan los jinetes más valiosos de la jornada con dos victorias. Vásquez gana el Royal Palm Juvenile Fillies Stakes sobre Liberty Rings, la cual sorprende a los favoritos. 

Para este domingo, Gulfstream Park tiene pago mandatorio en el Rainbow Pick 6 de más de $750,000 (pote estimado).

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:05.36

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Ky's Law Marcos Meneses 32.20 10.00 4.60
2 7 Four Courts L.Sáez   3.40 2.40
3 2 Starship Jay Y.Torres     2.20

Entrenador: Daniel Hurtak

 

SEGUNDA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :54.80

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Tiffany Gold Edwin González 4.60 2.60 2.20
2 2 Greenfield Cougar D.Herrera   3.20 2.80
3 4 Vindicate Cha Cha L.Sáez     3.60

Entrenador: Víctor Barboza Jr.

 

TERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.23

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Beau Black José Morelos 12.80 5.20 3.40
2 5 Finding Candy S.Camacho   2.80 2.40
3 3 More Than Cute M.Vásquez     6.00

Entrenador: José Castro

 

CUARTA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :56.47

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Lucky Win Coco Samy Camacho 8.80 4.00 3.20
2 4 Extrimista L.Sáez   3.60 3.20
3 7 Softly Dreaming E.Pérez     7.80

Entrenador: G.Morales Jr.

 

QUINTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.65

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Just a Philly Diego Herrera 4.20 2.10 2.10
2 3 St. Olaf Rose L.Reyes   2.20 2.10
3 1 Puckered N.Juarez     2.60

Entrenador: Hebert Miller

 

SEXTA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :56.17 - Royal Palm Juvenile Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Celtic Dispute Luis Sáez 7.60 3.20 2.40
2 8 Skara Brae J.Bravo   2.60 2.10
3 4 Braums Run S.Camacho     2.80

Entrenador: Patrick Biancone

 

SÉPTIMA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:43.86

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Pocket Pair Miguel Vásquez 6.40 3.60 2.80
2 6 Furys Charm J.G.Torrealba   8.00 4.60
3 2 Divine Blue S.Camacho     4.40

Entrenador: Carlos David

 

OCTAVA CARRERA - 1.000 MTS - TPO :56.58  - Royal Palm Juvenile Fillies Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Liberty Rings Miguel Vásquez 17.60 7.20 5.40
2 5 Pros and Cons E.González   12.40 8.20
3 8 Sass Sass M.Chuan     11.60

Entrenador: Nick Palmer

 

NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (TAPETA) - TPO 1:45.31

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Corta Fuego Marcos Meneses 7.20 4.00 3.00
2 7 Space Launch J.Morelos   4.80 3.20
3 6 Maktub D.Herrera     4.60

Entrenador: Nick Tomlinson

 

DÉCIMA CARRERA - 1.500 MTS (GRAMA) - TPO 1:29.16

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Code Joe Bravo 16.80 8.00 4.60
2 9 Little Georgie R.Hughes   6.20 4.40
3 3 Elenique L.Sáez     2.80

Entrenador: Todd Pletcher

$1.00 EXACTA (8-9), $52.10
$0.50 TRIFECTA (8-9-3), $94.15
$0.10 SUPERFECTA (8-9-3-1), $147.78
$1.00 DOUBLE (3/8), $35.90
$1.00 PICK 3 (4/1/8), $85.70
$1.00 PICK 3 (4/3/8), $415.90
$0.50 PICK 4 (5,9/4/3/8), $1,032.95
$0.50 PICK 5 (3/5,9/4/3/8), $5,325.25

