Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el sábado 9-5-2026

La jornada diurna correspondiente al circuito del sur de Florida que se disputa este sábado 9 de mayo con un total de diez competencias, tuvo dos eventos selectivos reservados para los ejemplares de dos años.
El panameño Miguel Ángel Vásquez y el venezolano Marcos Meneses, resultan los jinetes más valiosos de la jornada con dos victorias. Vásquez gana el Royal Palm Juvenile Fillies Stakes sobre Liberty Rings, la cual sorprende a los favoritos.
Para este domingo, Gulfstream Park tiene pago mandatorio en el Rainbow Pick 6 de más de $750,000 (pote estimado).
PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:05.36
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Ky's Law
|Marcos Meneses
|32.20
|10.00
|4.60
|2
|7
|Four Courts
|L.Sáez
|3.40
|2.40
|3
|2
|Starship Jay
|Y.Torres
|2.20
Entrenador: Daniel Hurtak
SEGUNDA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :54.80
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Tiffany Gold
|Edwin González
|4.60
|2.60
|2.20
|2
|2
|Greenfield Cougar
|D.Herrera
|3.20
|2.80
|3
|4
|Vindicate Cha Cha
|L.Sáez
|3.60
Entrenador: Víctor Barboza Jr.
TERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.23
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Beau Black
|José Morelos
|12.80
|5.20
|3.40
|2
|5
|Finding Candy
|S.Camacho
|2.80
|2.40
|3
|3
|More Than Cute
|M.Vásquez
|6.00
Entrenador: José Castro
CUARTA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :56.47
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Lucky Win Coco
|Samy Camacho
|8.80
|4.00
|3.20
|2
|4
|Extrimista
|L.Sáez
|3.60
|3.20
|3
|7
|Softly Dreaming
|E.Pérez
|7.80
Entrenador: G.Morales Jr.
QUINTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.65
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Just a Philly
|Diego Herrera
|4.20
|2.10
|2.10
|2
|3
|St. Olaf Rose
|L.Reyes
|2.20
|2.10
|3
|1
|Puckered
|N.Juarez
|2.60
Entrenador: Hebert Miller
SEXTA CARRERA - 1.000 MTS (GRAMA) - TPO :56.17 - Royal Palm Juvenile Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Celtic Dispute
|Luis Sáez
|7.60
|3.20
|2.40
|2
|8
|Skara Brae
|J.Bravo
|2.60
|2.10
|3
|4
|Braums Run
|S.Camacho
|2.80
Entrenador: Patrick Biancone
SÉPTIMA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:43.86
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Pocket Pair
|Miguel Vásquez
|6.40
|3.60
|2.80
|2
|6
|Furys Charm
|J.G.Torrealba
|8.00
|4.60
|3
|2
|Divine Blue
|S.Camacho
|4.40
Entrenador: Carlos David
OCTAVA CARRERA - 1.000 MTS - TPO :56.58 - Royal Palm Juvenile Fillies Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Liberty Rings
|Miguel Vásquez
|17.60
|7.20
|5.40
|2
|5
|Pros and Cons
|E.González
|12.40
|8.20
|3
|8
|Sass Sass
|M.Chuan
|11.60
Entrenador: Nick Palmer
NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (TAPETA) - TPO 1:45.31
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Corta Fuego
|Marcos Meneses
|7.20
|4.00
|3.00
|2
|7
|Space Launch
|J.Morelos
|4.80
|3.20
|3
|6
|Maktub
|D.Herrera
|4.60
Entrenador: Nick Tomlinson
DÉCIMA CARRERA - 1.500 MTS (GRAMA) - TPO 1:29.16
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Code
|Joe Bravo
|16.80
|8.00
|4.60
|2
|9
|Little Georgie
|R.Hughes
|6.20
|4.40
|3
|3
|Elenique
|L.Sáez
|2.80
Entrenador: Todd Pletcher
$1.00 EXACTA (8-9), $52.10
$0.50 TRIFECTA (8-9-3), $94.15
$0.10 SUPERFECTA (8-9-3-1), $147.78
$1.00 DOUBLE (3/8), $35.90
$1.00 PICK 3 (4/1/8), $85.70
$1.00 PICK 3 (4/3/8), $415.90
$0.50 PICK 4 (5,9/4/3/8), $1,032.95
$0.50 PICK 5 (3/5,9/4/3/8), $5,325.25