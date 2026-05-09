Impecable labor de Víctor Barboza Jr.: Devuelve al recinto de ganadores a Tiffany Gold tras casi un año de ausencia

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. ratificó su jerarquía en el óvalo de Gulfstream Park este sábado 9 de mayo. En el marco de una vibrante cartelera de 10 competencias, el preparador criollo visitó el recinto de ganadores gracias a una soberbia demostración de la yegua Tiffany Gold en la segunda carrera de la tarde.

Reaparición victoriosa en la grama: 350 días sin correr

La prueba, un Allowance Optional Claiming con una bolsa de $62.500, reunió a yeguas de tres y más años en un vertiginoso recorrido de 1.000 metros sobre la superficie de grama. Tiffany Gold, bajo la conducción del jinete Edwin González, no mostró rastros de inactividad a pesar de los 350 días que acumuló fuera de las pistas.

La alazana de cinco años tomó la punta y estableció parciales de auténtica velocidad:

400 metros: 20.80

800 metros: 42.92

Tiempo total: 54.80

Su dominio en la pista se tradujo en dividendos de $4.60 a Ganador, $2.60 al Place y $2.20 al Show, lo cual premió la confianza de sus seguidores en esta, su primera victoria de la campaña 2026.

Linaje y estadísticas de valor: Gulfstream Park

Tiffany Gold es una hija de Speightster en Bella Joy, por el estelar Kitten's Joy. Nacida en las praderas de Twin Magnolia Farm, la corredora exhibe ahora una campaña profesional de 12 actuaciones con un total de cinco triunfos.

Por su parte, el éxito de esta tarde representa un hito relevante para Víctor Barboza Jr.:

Alcanza las 686 victorias de por vida en el hipismo estadounidense.

Suma 31 triunfos en la presente temporada.

Mantiene una lucha cerrada por el liderato del departamento de entrenadores frente a Saffie Joseph Jr. en el actual certamen.

La yunta entre Barboza Jr. y González demostró una vez más su efectividad, al presentar a la zaina en condiciones físicas óptimas para este compromiso de alto nivel.