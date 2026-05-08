Samuel Marín con todo en Monmouth Park por el liderato nacional en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Luego de haber asegurado por segundo año consecutivo el titulo de campeón de meeting en Tampa Bay Downs, el jockey venezolano Samuel Marín ahora hará campaña en los recintos de Monmouth y Delaware Park, donde buscará mantener la pelea por el liderato nacional de carreras ganadas, ante el aprendiz Yedsit Hazlewood y el astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr. Marín va segundo en estos momentos con 126 victorias.

Estados Unidos: Las montas de Samuel Marín en Monmouth Park

En la primera carrera de la jornada sabatina en Monmouth Park se va a disputar un Claiming de $16.000 para ejemplares de tres, cuatro y cinco años que no hayan ganado dos pruebas en distancia de 1.700 metros (arena), donde el joven venezolano montará a Awol y parte con un 4-1 en el Morning Line.

El primer gran favorito en el que se subirá sobre el lomo será en la quinta competencia en un claiming de $17.000 en distancia de 1.670 metros donde Marín llevará las riendas de Crypto Man, pensionado de Alexis Delgado con un Morning Line de 8-5.

Por su parte, para la jornada de carreras del domingo, Marín tiene siete montas que realizar, y una de ellas en un stakes en la séptima de las ocho competencias de la tarde dominical, en la primera carrera del programa, en un claiming de $20.000, el venezolano conducirá a Azteca Warrior de Wayne Potts, con 5-2 en el morning Line hasta los momentos.

En la tercera competencia de la jornada dominical en Monmouth Park se disputará el Long Branch Stakes de $100.000, donde el látigo venezolano montará a Hedge Ratio del trainer Chad Brown, el cual parte como principal favorito en la selectiva.

Mientras que en la séptima carrera del domingo, Marín llevará las riendas de Slick Merlin en un Allowance de $65.625 en distancia de 1.100 metros en arena.