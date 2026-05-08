¿Monmouth Park o Delaware? Conoce cuál será el nuevo destino de Samuel Marín

Suscríbete a nuestros canales

Tras consolidar la mejor temporada de su trayectoria en los Estados Unidos —donde impuso un récord de 155 victorias en el hipódromo de Tampa Bay Downs—, el jockey venezolano Samuel Marín se prepara para conquistar un nuevo escenario en la Unión Americana.

Marín, quien acumula más de 540 fotos en apenas cuatro campañas, mantiene una reñida disputa por el liderato nacional de victorias con el panameño Yedsit Hazlewood. Al cierre de esta edición, ambos fustas se encuentran igualados con 126 primeros. Ante este panorama, el trujillano ha definido su hoja de ruta. Su destino se debatía entre Delaware Park y Monmouth Park. La decisión ya está tomada.

Delaware Park: El nuevo hogar de Samuel Marín

Marín ha seleccionado finalmente el óvalo de Delaware Park para continuar su campaña en esta segunda mitad del año. El mitin en Delaware iniciará este miércoles 13 de mayo, jornada para la cual el criollo ya cuenta con tres compromisos firmados.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de su agente, Willians Guillén —quien lo formó en La Rinconada y lo guía en su travesía estadounidense—, Marín confirma su participación. “Mis expectativas son ganar bastantes carreras. Mi agente quiere que monte en varios circuitos, así que no sé si surja la oportunidad de pelear la estadística. Vamos a trabajar muy duro para ello; me gustaría lograrlo”, afirmó el venezolano.

“Estaremos de vez en cuando en Monmouth Park, pero la decisión de mi agente se basó en que aquí (Delaware) hay más oportunidades por la cercanía con otros hipódromos como Colonial Downs, Laurel Park, Parx Racing y Penn National por las noches. Si se presenta la ocasión, nunca hay que decir que no”, comenta Marín durante la conversa con Guillén.

El reto no será sencillo: el actual campeón de Delaware Park es Jamie Rodríguez, quien lideró el ciclo pasado con 75 victorias, seguido de cerca por Julio Hernández con 68 triunfos.