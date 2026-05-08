Al asalto de Nueva York: Estas son las montas del Atleta Meridiano 2025 el fin de semana en Belmont At The Big A

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A partir de este fin de semana, el jockey profesional venezolano Junior Alvarado, actual premio Atleta Meridiano 2025, comenzará sus compromisos de montas en el hipódromo de Aqueduct donde se realiza el meeting de Belmont At The Big, como parte de la programación de la Nyra en los distintos hipódromos de Nueva York.

Estados Unidos: Las montas de Junior Alvarado en Belmont At The Big A

Para este viernes, el látigo venezolano solo tiene un compromiso de monta, y será en la octava carrera, en un Maiden Special Weight de $80.000 en grama, donde montará al ejemplar Beau’s Bella del trainer Jeremiah Englehart.

Mientras que, para la jornada de carreras del sábado, el ganador del Kentucky Derby (G1) del 2025, se montará en dos ejemplares, el primero en la octava prueba, en el Take A Train Stakes de $150.000 en grama externa, donde llevará las riendas de Pillar of Beauty de William Mott, y luego en la décima, en un Allowance de $88.000, también en grama, conducirá a Folden Channel del trainer George Weaver.

Por último, en la jornada de competencias del domingo, Alvarado solo tiene una monta a cumplir, y será en la tercera carrera, en un Maiden Special Weight de $80.000 en arena, donde se montará en Liam’s Legacy, pensionado del trainer Barclay Tagg.

Alvarado lleva hasta los momentos, 43 victorias en 278 montas con poco más de $4.5 millones de dólares en dinero producido en el año y acumula 2.354 triunfos de por vida.