Preakness Stakes: Atleta Meridiano 2025 ya tiene monta para la segunda joya en Laurel Park

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Finalizado el primer paso de la triple corona del turf en Estados Unidos, todos los ojos se centran en el hipódromo de Laurel Park, donde se va a realizar la 151 edición del Preakness Stakes (G1), el próximo 16 de mayo del presente año, mientras que el óvalo de Pímlico está en remodelación y ampliación.

Estados Unidos: Junior Alvarado ya tiene monta para el Preakness Stakes

Este lunes, el entrenador de purasangres Donnie K. Von Hemel confirmó la participación de su ejemplar, el potro Crupper en el Preakness Stakes (G1) del próximo 16 de mayo en el óvalo de Laurel Park con la monta del jockey venezolano Junior Alvarado, ganador del Kentucky Derby (G1) del 2025 con Sovereignty.

Alvarado viene de montar al potro el pasado 18 de abril en el Bathhouse Row de Oaklawn, donde ganaron la prueba, y le valió la entrada directa a la segunda gema de la triada norteamericana que se realiza cada año entre mayo y junio.

Von Hemel indicó que había conversado vía telefónica con su colega Bill Mott y este le indicó que había decidido no correr al potro Chief Wallabee en el Preakness, el cual viene de finalizar cuarto en el Kentucky del pasado sábado. «Hablé con ellos esta mañana», dijo Von Hemel. «Como Bill no va a ir, eso era lo que estábamos esperando», manifestó el entrenador.

Crupper es un producto del semental Candy Ride (ARG) en She all In por Include, el cual tiene campaña de dos victorias en cuatro presentaciones y poco más de $200.000 en dinero producido para su dueño, Robert Zoellner, quien nunca ha participado en una prueba de la triple corona con sus ejemplares.

El potro viene de cumplir un trabajo el pasado 1 de mayo en la pista de entrenamientos de Churchill Downs donde dejó un parcial de 59.80 en cinco furlongs (1.000 metros).