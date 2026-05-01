Atleta Meridiano 2025 con Knightsbridge va por su primera carrera Grado 1 de la temporada

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Este sábado, el hipódromo Churchill Downs se viste de gala con la edición 152 del Kentucky Derby (G1), y una serie de carreras de grado que combinadas reparten más de 12 millones de dólares en juego. Entre ellas, Churchill Downs Stakes (G1), que reparte $1,000,000 en distancia de 1,400 en pista de arena. Knightsbridge con la monta de Junior Alvarado encabeza a este grupo de 11 ejemplares adultos.

Churchill Downs: Knightsbridge busca extender su racha de victorias

Knightsbridge llega este sábado en la búsqueda de extender su racha ganadora a cinco, luego de conseguir una victoria aplastante por 11 1/4 cuerpos en Gulfstream Park Mile (G3) el 28 de febrero y registrando una mejor cifra de velocidad Beyer de su carrera de 112. El entrenado por Bill Mott también ganó el Mr. Prospector (G3) y el Fred Hooper (G3) anteriormente en la racha, ambos en Gulfstream.

Disco Time surge como uno de los rivales fuertes para la carrera, terminó a un cuerpo detrás de Disruptor en el Tampa Bay Downs Challenger Stakes (G3) el 7 de marzo, su primera carrera desde que se desvaneció al octavo lugar en el Pegasus World Cup Invitational. El hijo de 4 años de Brad Cox, hijo de Not This Time, obtuvo un Beyer 107 al ganar el Dwyer en Aqueduct en noviembre, y es guiado por John Velázquez.

Cornucopian entrenado por Bob Baffert con la monta de Juan Hernández, llega tras una victoria en el San Carlos Stakes (G3) sumando su tercera victoria en cinco presentaciones. Baffert, también inscribió a Imagination que regresa luego de su viaje victorioso tras ganar el Riyadh Dirt Sprint (G2) en Arabia Saudita. Cuenta con la monta de Flavien Prat.

El Churchill Downs Stakes (G1), que se corre a una distancia de 1,400 metros, es la décima de la cartelera e inicia a las 4:50 p.m. hora venezolana.