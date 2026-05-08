Preakness Stakes: Bob Baffert no inscribirá a Crude Velocity en la segunda corona

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El panorama para la “joya del medio”, el Preakness Stakes (G1) en su versión 151, no parece tan alentador y mucho menos después de que Bob Baffert, el único entrenador dos veces ganador de la Triple Corona de Estados Unidos, decide bajarse del barco.

Hasta ayer, Crude Velocity, el ganador de la Pat Day Mile (G2) estaba en consideración para la carrera de 1 3/16 millas (1,900 metros) sobre arena que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo en el hipódromo de Laurel Park con $2 millones en premios. Sin embargo, los planes ahora son cambiados por el Salón de la Fama.

Crude Velocity no competirá en el segundo paso

Bob Baffert ha manifestado que Crude Velocity no estará en acción para el Preakness (G1). La información fue suministrada por el propio entrenador al comunicador venezolano Carlos Morales de Agentes 305, quien refleja la decisión tomada por Baffert.

De acuerdo a lo señalado por el famoso “Tío Bob”, Crude Velocity pudiera correr el Woody Stephens (G1) en Saratoga o en su defecto el Haskell (G1) de Monmouth Park. No hay otros ejemplares de este establo que sean asomados para correr el Preakness.

Crude Velocity es un hijo de Beau Liam en Sweetnsour Kitty, propiedad del CSLR Racing Partners, LLC, el cual está invicto en tres salidas. Sus dos primeras victorias fueron en Santa Anita y el pasado sábado 2 de mayo, misma fecha del Kentucky Derby (G1), disputó la Pat Day Mile (G2), la cual ganó en tiempo de 1:33.87 sobre Englishman, que igualmente llegó inderrotable al cotejo, pero vio caer su racha victoriosa.

Por este año, el Preakness (G1) se queda sin una de sus estrellas. Bob Baffert, es el entrenador con más victorias en la carrera al tener ocho trofeos coleccionados. Ante la no inscripción de Golden Tempo más esta noticia, la segunda corona queda solamente como un evento más de grado dentro del calendario selectivo de Estados Unidos.