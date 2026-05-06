La incertidumbre ha finalizado: Golden Tempo, el héroe del Kentucky Derby (G1) va directo al Belmont Stakes (G1)

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La espera ha terminado sobre el destino del campeón Golden Tempo, ganador de la edición 152 del Kentucky Derby (G1) 2026. Su entrenadora Cherie DeVaux hizo el anuncio en una publicación de X el miércoles por la tarde.

Golden Tempo directo al Belmont Stakes (G1)

La entrenadora Cherie DeVaux hace minutos en su red social “X”, anunció que Golden Tempo, ganador del Derby de Kentucky, no participará en el Preakness Stakes (G1) y, en su lugar, competirá en el Belmont Stakes (G1) el 6 de junio, tercera gema de la Triple Corona de Estados Unidos.

DeVaux, hizo el nombramiento a través de una carta: “Golden nos regaló la carrera de su vida en el Derby de Kentucky, y creemos que la mejor decisión para él de cara al futuro es darle un poco más de tiempo tras semejante esfuerzo”, dice la publicación. “Su salud, su felicidad y su futuro a largo plazo siempre serán nuestra máxima prioridad”.

Golden Tempo, hijo de Curlin, propiedad de Phipps Stable y St. Elias Stables, ha participado en cinco carreras. Es ganador del Lecomte (Grado 3) en enero, seguido de terceros puestos en el Risen Star (G2) y el Louisiana Derby (G2). Con la victoria en el Derby, eleva sus ganancias a 3,4 millones de dólares.