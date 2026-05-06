El Match de la semana: El Ruffian Stakes de Grado 2, por $200 mil promete un desenlace de alto nivel en New York

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La cartelera del sábado en el hipódromo de Aqueduct, New York, se corre el meeting Belmont at the Big A, promete un alto nivel con la disputa de once carreras, que incluye cuatro stakes, tres de grado, entre ellos el Ruffian Stakes (G2), valorado por $200,000, con la participación de siete yeguas maduras que se ven la cara en la milla sobre pista de arena.

Belmont At The Big A: Eunomia y Dry Powder cara a cara

Uno de los match de la semana se presenta en el Ruffian Stakes (G2), con la presencia de Eunomia y Dry Powder. Dry Powder, quedó a pescuezo de ganar el Cotillion Stakes (G1) de 2025, regresa a la competición de stakes de grado después de distanciarse por 5 3/4 cuerpos en una carrera de hándicap el 12 de marzo en Gulfstream Park.

La potranca de 4 años, hija de Gun Runner del entrenador Chad Summers también ganó el Cathryn Sophia Stakes en Parx y terminó tercera en el Coaching Club American Oaks (G1) en Saratoga el verano pasado. Cuenta con la monta del japonés Kazushi Kimura.

Eunomia, presentada por Saffie Jospeh Jr. salta con la monta de Tyler Gaffalione, como una de las yeguas a derrotar. La hija de Tizt he Law, busca su primera victoria en pruebas de grado, luego de varias figuraciones. Saffie, también presenta a Ultimate Authority y Dazzling Move.

Esta ganadora de cuatro carreras viene de escolar a Alpine Princess en el Baird Doubledogdare Stakes (G2) disputado el pasado 17 de abril en Keeneland.

La carrera The Ruffian Stakes (G2) está programada como la séptima del programa de 11 carreras del sábado, que inicia a las 4:09 p.m. hora venezolana.