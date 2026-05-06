Autoridades del Preakness ofrece un incentivo de seis cifras a entrenadores

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En Laurel Park, durante el fin de semana del Preakness (el 15 y 16 de mayo), se llevarán a cabo más de una docena de carreras stakes. Por décima vez en sucesión, se otorgarán premios por un total de 100,000 dólares a los entrenadores que presenten cinco o más caballos en estas carreras.

Preakness Stakes: Así se repartirá los 100 mil dólares en bonos

Ese fin de semana estelar incluye 15 carreras de stakes, siete de ellas de grado, con premios que suman 4.2 millones de dólares. El entrenador con más puntos recibirá 50,000 dólares, el segundo 25,000, el tercero 12,000, el cuarto 7,000, el quinto 4,000 y el sexto 2,000.

Se acumulan puntos del primero al cuarto lugar a una escala de 10-7-5-3, y por tener un participante (un punto) en las carreras de stakes. Los entrenadores deben tener un mínimo de cinco participaciones para poder optar a la bonificación.

Preakness Stakes: Ganadores de alto nivel

Steve Asmussen, miembro del Salón de la Fama, es el entrenador que ha obtenido el máximo premio en cuatro ocasiones (2017, 2018, 2021 y 2022).

En 2024, Cherie DeVaux se convirtió en la primera mujer entrenadora en recibir este honor; el fin de semana pasado hizo historia al ser la primera en ganar el Derby de Kentucky (G1).

Brad Cox (2019), Mike Maker (2020), Graham Motion (2023), residente de Maryland, y Brendan Walsh (2025) también han ganado el primer premio. Mike Trombetta lo ganó el pasado año.

También habrá un premio en metálico de 50,000 dólares para los entrenadores con más puntos en las carreras no puntuables durante el fin de semana del Preakness. Los puntos se acumulan de forma similar: 25,000 dólares para el líder, 10,000 para el segundo, 7,500 para el tercero, 4,000 para el cuarto, 2,500 para el quinto y 1,000 para el sexto.

Las inscripciones y el sorteo de posiciones de salida se realizarán el domingo 10 de mayo para el programa del Día de Black-Eyed Susan y el lunes 11 de mayo para el programa del Día de Preakness.