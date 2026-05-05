Preakness Stakes: Aquí revelamos la fecha, hora y lugar del sorteo de los puestos de salidas para la segunda gema estadounidense

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A dos semanas de la disputa de la segunda gema de la Triple Tirada en Estados Unidos, el Preakness Stakes (G1) que llega a su edición 151, los preparativos se adelantan para esta magnífica gesta a correrse por ultima en el hipódromo de Laurel Park, Maryland.

Preakness Stakes: Ultima edición en Laurel Park

Debido a la reconstrucción total de su hogar tradicional, el Pimlico Race Course en Baltimore, el Preakness Stakes (G1) se corre por última vez en Laurel Park, Maryland, para la edición 151 el sábado 16 de mayo de 2026. Para la próxima temporada se tiene previsto que regrese a su lugar de origen.

Lo cierto del caso, que la fiesta continua con la Triple Corona en Estados Unidos. El sorteo oficial de las posiciones de salida está programado para el lunes 11 de mayo de 2026, para esta prueba que se corre en 1,900 metros y tiene una bolsa de dos millones de dólares en premios a repartir.

Este evento se llevará a cabo en vivo este lunes a partir de las 5:00 p.m. por el canal oficial de YouTube del Jockey Club de Maryland (MarylandRacing). El sorteo de los puestos de largadas se hará en el Sportsbook ubicado en el segundo piso del hipódromo de Lurel Park.