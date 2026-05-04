Jockey dos veces campeón de meeting regresa a Santa Anita Park

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La tarde de este lunes se ha visto sacudida con la información que el jockey profesional dominicano, Joel Rosario ha rotó relaciones con su agente de montas, Ronald Anderson, y comenzará a trabajar con Bill Castle para iniciar campaña en Santa Anita Park, así lo dio a conocer el periodista Steve Andersen de DRF.com en su cuenta personal de X.

Estados Unidos: Joel Rosario cambia de agente y se muda a Santa Anita Park

El jockey profesional dominicano Joel Rosario ahora comenzará a trabajar con el agente de jinetes Bill Castle, y se mudará el fin de semana a California para comenzar a montar en el meeting de Santa Anita Park a partir del domingo.

Rosario tiene montas confirmadas en el meeting de Belmont The Big A, entre el jueves siete y el sábado nueve de mayo, volverá al óvalo de Santa Anita Park, donde en las temporadas de 2011 y 2012 salió campeón de meeting en sus primeros años como látigo a partir del domingo diez del presente mes.

El dominicano, quien ha es el último jockey en ser honrado de ser exaltado al Hall of Fame del turf en Estados Unidos en la temporada 2024, suma 20 victorias en la presente temporada en 168 montas que ha cumplido hasta los momentos, colecciona un total de 3.802 triunfos en su carrera profesional con casi $350 millones de dólares en dinero producido.