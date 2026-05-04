Preakness Stakes: Conoce cuándo decidirá Cherie DeVaux sobre la inscripción de Golden Tempo

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Las emociones siguen a flor de piel tras el triunfo del potro Golden Tempo en la edición 152 del Kentucky Derby (G1). La carrera más reputada de América, que repartió una bolsa de $5,000,000, fue conquistada por el purasangre defensor de las sedas del Phipps Stable y St. Elias Stable.

Golden Tempo, bajo la conducción del boricua José Ortiz, elevó su récord a tres victorias en cinco actuaciones, alcanzando una producción de $3,433,000 para el establo de Cherie DeVaux. La entrenadora neoyorquina no ha dejado de conceder entrevistas y, en una de sus más recientes declaraciones, reveló cuándo se decidirá si el hijo de Curlin irá por la segunda gema: el Preakness Stakes (G1), a disputarse en Laurel Park el próximo sábado 16 de mayo.

Decisión inminente sobre el futuro de Golden Tempo

De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense Horse Racing Nation, DeVaux explicó este lunes en el programa "Today" de la cadena NBC el plazo que se han trazado para confirmar la participación del ganador de la "Carrera de las Rosas".

“Intentaremos tomar una decisión al final de la semana”, expresó la entrenadora ante la interrogante de los moderadores.

Actualmente, hay un grupo de aproximadamente 15 contendientes esperando la confirmación de Golden Tempo, entre los cuales destaca Taj Mahal, ganador del Federico Tesio Stakes en el mismo escenario de Laurel Park.

Adicionalmente, DeVaux se refirió al incidente ocurrido con Great White instantes antes de la partida en Churchill Downs: “Por suerte, no estábamos en el aparato de salida. José (Ortiz) dijo: ‘no cuadren a mi ejemplar, pues van a retirar a ese caballo’”.

El domingo por la mañana, la preparadora recibió la invitación formal por parte del Maryland Jockey Club para que Golden Tempo compita en la denominada “Joya del Medio”, que este año tendrá una edición inédita en su sede provisional de Laurel.