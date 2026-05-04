Preakness Stakes: Se habla de 15 ejemplares para la edición 151 de la segunda gema estadounidense

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Para nadie es un secreto, que la semana del Kentucky Derby (G1) está llena de estrés para los involucrados alrededor de cada ejemplar participante que se preparan para la clásica carrera de 2 kilómetros. Una vez concluido este máximo evento, la tensión regresa a la calma, para los dos siguientes pasos a correrse: Preakness Stakes (G1) y Belmont Stakes (G1).

Preakness Stakes: El segundo paso se presenta interesante

Mucho interés por correr el segundo paso de la triple corona estadounidense, que cuenta con una masiva nominación. Está prueba se corre el próximo sábado 16 de mayo en el hipódromo de Lurel Park. Este lunes 11 de los corrientes se conocerán los 14 oficiales que buscan la segunda corona.

Si bien aún no se ha tomado una decisión sobre la participación de Golden Tempo en el Preakness Stakes (GI) sus conexiones St. Elias Stable de Vinnie Viola, copropietario del ganador del Kentucky Derby (GI), tiene otro potro listo para la segunda etapa de la Triple Corona: Iron Honor ganador del Gotham Stakes (G3).

Silent Tactic, retirado del Derby por una leve dolencia en el pie, se encuentra bien, pero la decisión de si correrá en el Preakness dependerá de un entrenamiento a mitad de semana, según el entrenador Mark Casse.

Dos caballos que están siendo considerados para el Preakness ya se encuentran en Laurel: Taj Mahal y The Hell We Did, quienes realizaron un entrenamiento ligero en la pista principal el sábado.

Otros posibles caballos del Preakness incluyen:

Cherokee Nation

Chip Honcho

Crude Velocity

Crupper

Express Kid

Great White

Napoleon Solo

Ottinho

Pretty Boy Miah

Talkin

Talk to Me Jimmy

En la lista se encuentra Crude Velocity, ganador este sábado en la Pat Day Mile (G2) el día del Kentucky Derby (G1). Recordamos, que Seize the Grey, completó esa doble hazaña en 2024.