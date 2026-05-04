Demoledor, hace honor a su nombre para quedarse con el Derby Puertorriqueño (G1)

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Este domingo se llevaron a cabo siete carreras, en el hipódromo de Camarero, Puerto Rico. Entre su programación se incluyó el Derby Puertorriqueño (G1) que funge como la primera válida de la Triple Triada en Puerto Rico. Carrera en la cual Demoledor, hace honor a su nombre y derrota a un grupo selecto de once rivales que le salieron al paso.

Inicia la Triple Triada en Puerto Rico

Un total de 12 potros de segundo año de carrera se dieron cita en la séptima carrera de la jornada dominical en el hipódromo de Camarero, reservado para la edición 49 del Derby Puertorriqueño (G1), con premio de $84,440 y en distancia de 1,700 metros, en la cual Demoledor con la monta de Juan Carlos Dïaz, para el entrenador Ramón Morales, se impuso de manera categórica. Este evento marca el inicio de la Triple Triada.

Demoledor, un hijo de Console (USA) en Transformadora (USA), en los metros iniciales se mantuvo tercero hasta el tope de la recta final, cuando su jinete avanzó con fuerzas para tomar el control del evento a unos 400 metros para la meta.

Demoledor, propiedad de Sonata Stable, fue retado por su compañero de colores Gran Porte (PUR), también del Sonata Stable, pero sacó la clase para sacar ventaja y muy cerca de la meta, Demoledor pudo mantener tres cuartos de cuerpo al frente sobre Don Octavio (PUR) que con Andy Hernández se acercó para llevarse el segundo lugar en pasada final

Demoledor deja crono de 1:47.52 y suma su primera victoria en cuatro salidas. La segunda gema es la Copa Gobernador (generalmente en junio) y cierra con la Copa San Juan (generalmente en julio).