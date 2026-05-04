Tampa Bay Downs: Conoce al jinete venezolano que logra su primer título como mejor aprendiz de la temporada

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El hipódromo de Tampa Bay Downs, que este año celebra con orgullo su centenario, vivió este domingo la última fecha de la temporada 2025-2026 con gran emoción y competitividad. En este marco tan especial, el jinete aprendiz venezolano César González logró consagrarse como campeón de su categoría, un logro que marca un hito importante en su carrera profesional.

César González campeón en Tampa Bay Downs

Para César González, este título representa su primera corona oficial en Estados Unidos, alcanzada en apenas su tercera temporada compitiendo en el exigente circuito estadounidense, lo que resalta su talento y constante crecimiento en el deporte hípico.

César González, quien inició su campaña en Tampa Bay Downs en el año 2024 tras haber debutado en Estados Unidos en abril de ese mismo año, ha demostrado desde entonces un notable desempeño que lo ha llevado a destacar en diferentes pistas.

Además de sus actuaciones en Tampa Bay Downs, César ha conseguido importantes victorias en otros reconocidos hipódromos, como Gulfstream Park, ampliando así su experiencia y reputación en el ámbito de las carreras de caballos.

Al culminar la temporada, César contabilizó 21 victorias en este circuito, con una producción económica de $456,585.

En el balance general de sus tres campañas en Estados Unidos, César González ha registrado un total de 36 victorias, 31 segundos lugares y 49 terceros puestos en 390 compromisos de monta, lo que demuestra su constancia y competitividad en cada carrera. Las ganancias obtenidas para sus conexiones ascienden a $820,115.