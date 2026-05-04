El cielo es el límite: Samuel Marín se corona campeón por segunda vez en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Samuel Marín vive una temporada de ensueño en su quinta campaña en Estados Unidos. Este talentoso trujillano llegó al país con la firme intención de trabajar arduamente y demostrar su capacidad en el competitivo mundo de las carreras de caballos, también conocido como el deporte de los Reyes.

A lo largo de estos años, Samuel ha logrado alcanzar cada una de sus metas gracias a una combinación de disciplina, esfuerzo constante y un compromiso inquebrantable con su pasión. Este domingo consuma su segundo titulo invernal en Tampa Bay Downs y con nueva marca en victorias.

Tampa Bay Downs: Samuel Marín líder indiscutible en Oldsmar Florida

Este domingo finalizó el meeting 2025-2026, temporada centenaria de Tampa Bay Downs, en la que Samuel Marín, corona el segundo título invernal con la victoria con el ejemplar Just Relax en la sexta carrera de la programación para el entrenador Michael Simone.

Este triunfo significó el número 155 en la temporada, cifra récord para jinete alguno impuesta en Tampa Bay, Florida. Marín, también culmina como líder en producción de $3,429,229 para sus conexiones. Vale destacar, que Sonny León y Samy Camacho, fueron sus escoltas con 77 victorias cada uno.

Samuel Marín, en la presente zafra suma 125 primeros, y 547 de por vida en Estados Unidos.