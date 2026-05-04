Juan Carlos Ávila: “Me siento muy orgulloso de conseguir el meeting en Tampa Bay Downs”

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El hipódromo de Tampa Bay Downs terminó la tarde de este domingo su meeting de Invierno -primavera que inicio en el mes de noviembre del 2025 y tuvo como campeones al jockey venezolano Samuel Marín por segundo año consecutivo y al entrenador Juan Carlos Ávila junto a la norteamericana Kathleen O’Connell, al ganar cada uno en 40 oportunidades.

Estados Unidos: Entrevista a Juan Carlos Ávila como campeón de meeting

La mañana de este lunes, meridiano.net ha conversado telefónicamente con el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila, para conocer sus impresiones de ser el primer entrenador venezolano y latinoamericano en conseguir un meeting como entrenador en el óvalo de Oldsmar.

“Me siento muy orgulloso la verdad, no estaba en los planes para nada, ya que me he mantenido con 28 a 30 caballos en mi cuadra en mis ocho años en Estados Unidos y no estaban en los planes, se fueron dando las cosas hasta que llegó el momento que estábamos adelante”, comentó el entrenador sus impresiones.

Sobre los planes que tiene ahora, será ir al hipódromo de Monmouth Park donde realiza campaña la última parte del año cada temporada. “Mas feliz no puedo estar, es un logro importantisimo estar en este país, sin el idioma, con tantas trabas, me dieron la oportunidad y acá estamos”, complementó el trainer criollo.

“Ahora nos vamos a Monmouth, como siempre, seis meses en Tampa y seis meses en New Jersey, para seguir trabajando con ese empeño que todavía uno se levanta con las ganas de seguir trabajando, de verdad, repito lo orgulloso que estoy, así como mi esposa, mis hijos que celebraron como nunca después que terminó la última carrera el domingo”, agregó.

Para finalizar indicó, "Siempre uno abre puertas para las generaciones nuevas, como lo han hecho Gustavo Delgado al ganar los Stakes, como lo ha hecho José Francisco, que han abierto las puertas para todos nosotros y tenemos el talento competir con quién sea y donde sea en esta carrera, siempre y cuando tengamos el material para hacerlo”.