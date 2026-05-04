Javier Castellano con una conducción impecable se impone con Grammy Girl en el Vagrancy Stakes (G3)   

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Este domingo el circuito de Aqueduct, New York, donde se corre la temporada Belmont at the Big A, presentó una cartelera de doce carreras en la que incluyó tres pruebas stakes. El Vagrancy Stakes (G3) fue una de ellas en la que Grammy Girl logra imponerse con la monta del jinete venezolano Salón de la Fama, Javier Castellano.

Belmont At The Big A: Javier Castellano suma otra prueba de graded stakes

La yegua Grammy Girl se ha consolidado como una figura destacada en la escena de velocidad de Nueva York en 2026 bajo el entrenamiento de Saffie Joseph Jr. y la monta del jockey venezolano Javier Castellano, con quien ha sumado sus dos últimas victorias en pruebas de Grado 3.

Grammy Girl, se impuso con mucha facilidad marcando su tercera victoria consecutiva en carreras de stakes. Esta prueba se corrió en distancia de 1,300 metros con registro de 1:16.64 mostrando gran consistencia.

Antes de este triunfo la hija de Mastery, ganó el Distaff Stakes (G3) el 4 de abril de 2026 en Aqueduct, con una impresionante remontada de última a primera, guiada también por el jinete Javier Castellano.

Tras su victoria en el Vagrancy Stakes (G3), Joseph Jr. consideró el Bed o' Roses (G2) de $300,000 en Saratoga el 5 de junio como su próximo objetivo.