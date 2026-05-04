Juan Carlos Ávila es el primer entrenador venezolano en lograr esta hazaña

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La tarde de este domingo 3 de mayo se realizó la última jornada del meeting centenario en el hipódromo de Oldsmar en Tampa Bay Downs (2025-2026), donde el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila consigue su primer título en Estados Unidos.

Tampa Bay Downs: Juan Carlos Ávila premio a la constancia

Una temporada de casi siete meses de actividad dentro del hipódromo de Tampa Bay Downs, que celebró su temporada centenaria, tiene como nuevo campeón al entrenador venezolano Juan Carlos Ávila, quien finaliza igualado en el leaderboard, con la campeona defensora Kathleen O’Connell, con 40 victorias cada uno.

Juan Carlos Ávila, con base también en Gulfstream Park, totalizó $733,670 en ganancias para sus conexiones. Sin embargo, el trabajo no se detiene. Juan Carlos Ávila, para este fin de semana presenta al ejemplar Silver Slugger con la monta de Edgar Zeyas en el John A. Nerud Stakes (G3) por $175,000 en Belmont At The Big A, que se corre en Aqueduct.

En la temporada, Ávila tiene 28 victorias para un total de 320 victorias de por vida en Estados Unidos.