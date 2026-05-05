No te lo pierdas: Jockey y trainer hacen historia con hazaña inédita en Estados Unidos

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Un fin de semana histórico dentro del turf en Estados Unidos. El sábado las miradas estaban puestas en Churchill Downs, donde la historia siempre se escribe el primer sábado de mayo, en la cual Golden Tempo, se erige como el nuevo Rey de la hípica estadounidense. Pero, el 3 de mayo se registró un hito histórico mucho más permanente en el hipódromo de Aqueduct.

Aqueduct se despide con nuevas marcas históricas

Este domingo registró un hecho sin precedentes durante la jornada que se corre en el hipódromo de Aqueduct, que dejará de funcionar por cuestiones logísticas y monetarias, a partir de la temporada próxima.

Cuando el jinete John Velazquez y el entrenador Todd Pletcher se asociaron para triunfar con Antiquarian en el Westchester Stakes (G3) de $175,000. Esto significó el triunfo número 500 en carreras de alto nivel para la pareja compuesta por jinete y entrenador.

Los récords están hechos para ser superados, pero como no existe otro par estadounidense de entrenador y jinete que se aproxime a esta marca, parece que será un récord duradero en el tiempo.

La carrera de la historia

Antiquarian, hizo su primera aparición desde que terminó octavo en el Breeders' Cup Classic (G1) del 1 de noviembre, para lograr este evento por cinco cuerpos sobre Bishops Bay, ganador de múltiples stakes de grado y vencedor del Westchester 2025.

El Suburban Stakes (G2) y el Metropolitan Handicap (G1) están entre las opciones para Antiquarian, para su siguiente salida.