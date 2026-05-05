Conoce lo que dejó la sabermetría en la victoria de Golden Tempo del Kentucky Derby (G1)

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Luego de 72 horas de haberse realizado la edición 152 del Kentucky Derby (G1) en el hipódromo de Churchill Downs, con la victoria del potro Golden Tempo bajo la conducción del puertorriqueño José Ortiz y el entrenamiento de Cherie DeVaux, las informaciones de su logro continúan dándose a conocer.

Estados Unidos: Las cifras oficiales de la victoria de Golden Tempo en el Kentucky Derby (G1)

La mañana de este martes, el portal hípico equibase.com por medio de su cuenta oficial en la red social X, ha dado a conocer en una publicación, las cifras oficiales de la edición 152 del Kentucky Derby (G1) y las estadísticas realizadas por el ganador, el potro Golden Tempo en dicha prueba.

El tiempo oficial de la carrera que se desarrolla en 2.000 metros fue de 2 minutos, 02 segundos y 27 centésimas, mientras que su margen de victoria fue por pescuezo o cuello sobre Renegade, montado por Irad Ortiz Jr.

El factor de velocidad equina de la prueba realizada por el tresañero fue de 100, mientras que la velocidad promedio de la carrera fue 59.64 KM / y tuvo una velocidad máxima de 62.76 kilómetros por hora en algún momento de la carrera.

La longitud de zancada de Golden Tempo en la competencia fue de 7.77 metros por zancada y la zancada promedio la realizó cada 2.15 segundos, por su parte, los últimos 200 metros de la competencia lo realizaron en un parcial de 12 segundos y la distancia recorrida por el ejemplar fue de 2.019 metros, en una carrera donde se recorren 2.011,6 metros.