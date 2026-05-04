Récord en sintonía: El Derby de Kentucky establece una marca histórica de espectadores superior a los juegos Olímpicos

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Una cosa de locos, los números avasallante que produjo la retransmisión de NBC Sports del histórico 152º Derby de Kentucky y la Kentucky Oaks, del sábado y viernes respectivamente. Ambas carreras fueron las más vista de la historia.

El Kentucky Derby alcanza números astronómicos

La retransmisión de NBC, a través de su portal web de información, indicó una sintonía histórica con una media de 19,6 millones de espectadores en NBC y Peacock, superando en un 11% la audiencia del Derby del año pasado (17,7 millones de espectadores, ganado por Sovereignty), que fue la más grande del evento en 36 años (18,5 millones de espectadores en 1989 para la victoria de Sunday Silence), según datos preliminares de Nielsen y datos digitales de Adobe Analytics.

La audiencia máxima alcanzó los 24,4 millones de espectadores entre las 19:00 y las 19:15 (hora del este), cuando el jinete José Ortiz guio a Golden Tempo en la última curva para ganar por una cabeza a Renegade, convirtiendo a Cherie DeVaux en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby de Kentucky.

La Kentucky Oaks establece récord en audiencia

El Kentucky Oaks (G1) del viernes por la noche, que se disputó por primera vez bajo las luces artificiales. La retransmisión de NBC Sports de la victoria de Always A Runner alcanzó una audiencia media récord de 2,4 millones de espectadores en NBC y Peacock, cuatro veces superior al récord anterior del Kentucky Oaks (593.000 espectadores en 1997 en ESPN) y casi ocho veces superior a la media de audiencia de los últimos tres años (304.000 en USA Network).

Con 19,6 millones de espectadores (de 18:32 a 19:27, hora del este), el Derby de Kentucky de 2026 se convertirá en el programa de sábado más visto de la NBC desde los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Según el portal Web de NBCSports, las cifras definitivas se publican el martes.