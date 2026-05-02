¡Boricua Power! José Ortiz en lo más alto de las Kentucky Oaks (G1) con Always a Runner

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Este viernes 1 de mayo quedará grabado como una fecha inolvidable en la trayectoria del jinete puertorriqueño José Ortiz. Sobre el lomo de la potra Always a Runner, Ortiz conquista la edición 152 de las Kentucky Oaks (G1) en el hipódromo de Churchill Downs. La prueba, disputada en una distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros) sobre arena y con una bolsa de $1,500,000, reafirma la jerarquía del fusta boricua.

La pupila de Chad Brown emerge con una fuerza incontenible al ingresar a la recta definitiva para adjudicarse la famosa “Carrera de los Lirios”. Con este triunfo, José Ortiz suma su segunda victoria en esta emblemática prueba, tras haberla ganado previamente en 2019 con Serengeti Empress.

Honor a su nombre en una noche histórica

Always a Runner ("Siempre una corredora") se presentó con el número 9 en las apuestas para desatar la euforia de los 103,290 aficionados que se dieron cita en el circuito de Louisville. Cabe destacar que, por primera vez en la historia, las Kentucky Oaks (G1) se disputan al caer la noche, lo que genera un espectáculo visual inédito.

La estrategia de carrera comenzó con Explora, la presentada de Bob Baffert, con el comando desde el puesto 1 bajo la guía de Flavien Prat. Mientras el grupo recorría la recta lejana, Always a Runner se mantenía paciente en la octava posición, pero sorteaba el tráfico de un lote numeroso.

El panorama cambia radicalmente en la curva final. Con un avance sostenido, Always a Runner comienza a desplazar rivales una a una, para apoderarse de la tercera casilla al momento de enderezar en la "recta de los millones".

Aunque Explora intentaba resistir por segunda línea y Meaning se presentaba como una seria amenaza, la cual logra dominar por instantes, el avance de Always a Runner por el centro de la pista fue definitivo para asegurar la victoria.

Marcador y registros

El orden de llegada de los cuatro primeros lugares lo completaron Meaning, Counting Stars y la valiente Explora. El cronómetro detuvo su marcha en un tiempo final de 1:48.82, tras parciales de 23.08, 46.85, 1:10.78 y 1:35.82.

Always a Runner, una hija del estelar Gun Runner en Always Carina, defiende los colores de Douglas Scharbauer y Three Chimneys Farm. Este triunfo representa la primera victoria en esta carrera para el entrenador Chad Brown, quien redondea una jornada estelar tras imponerse también con Kathynmarissa en el Modesty (G3).

Consolidada como una sorpresa media en las taquillas, Always a Runner devuelve $13.04 a Ganador, $7.46 a Placé y $5.44 al Show. Por su parte, Meaning paga $7.44 y $5.62, mientras que Counting Stars retorna $5.36 a sus seguidores.